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娛樂

外貌被狠批 港姐冠軍倪樂琳認口大 落選程姜月發文「先學做人再學做戲」惹揣測

倪樂琳被批真人不及影相漂亮 稱嘴大難改 講廣東話有優勢

【明報專訊】無綫《2024香港小姐競選》賽果塵埃落定，仍引起不少議論，有「城大李嘉欣」之稱的出爐冠軍倪樂琳被網民批評真人不及影相靚，又嫌她口大，完全不似李嘉欣，更替梁嘉莹屈居亞軍不值。倪樂琳未因此不開心，認為每人有不同意見，嘴大很難改。梁嘉莹否認宣布獲亞軍時不開心，奪第二名已很滿足。落選港姐「翻版蔡潔」程姜月在社交平台發文寫道「先學做人 再學做戲」，似暗示佳麗間表面友好，爆今屆港姐多是非，倪樂琳稱15強佳麗關係好，覺得坊間對程姜月說話有不同解讀，相信對方沒惡意。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

倪樂琳昨日聯同亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹、季軍楊梓瑤和友誼小姐王汛文出席領獎活動，領取合共8萬元眼鏡禮券獎品。倪樂琳表示當選港姐後有使命感，閒時會堅持做回自己，笑說：「眼鏡禮品很有用，平時我素顏出街，會戴太陽眼鏡、帽子和口罩，咁就冇人認得，可以繼續去食米線和快餐。」

梁嘉莹稱當選港姐感榮幸，以後出外要注重打扮，楊梓瑤笑說：「得獎後翌日去快餐店買食物，已被店員認出，真的估不到。」港姐三甲異口同聲稱享受選美比賽過程，賽後終可放鬆心情，有充足睡眠，覺得很滿足。

消化不同意見再改進

港姐賽果惹熱議，倪樂琳被指贏在廣東話流利，有網民批評她真人不及影相那麼美，嫌她口大，樣貌完全不似李嘉欣，戥屈居亞軍的梁嘉莹不值。倪樂琳大方回應：「我沒有不開心，講廣東話真是我的優勢，我都覺得當晚得獎那刻狀態不太好，因為全日都很緊張，笑容有點僵硬，嘴唇本身不算細，又搽了鮮紅色唇膏，焦點落在嘴唇上。每個人都有不同的意見，自己消化後，若覺得有問題會改進，嘴大很難改。至於似不似李嘉欣，見仁見智，我和父母都覺得不似。」

梁嘉莹忍淚致無表情

梁嘉莹被指宣布獲亞軍時，露出不開心表情，她否認：「能夠躋身三甲，奪得第二名已經很滿足，那刻我開心到想喊，當時忍住喊，有保持笑容，但看賽事重播都見到自己冇乜表情，可能忍住喊令大家有誤會。」季軍楊梓瑤得獎後，相對沒有太多評論，她稱應該開心：「沒有負面消息，即是好消息。」當藝人沒有新聞價值不怕影響發展？楊梓瑤說：「之後肯定也會有人關注我。」

程姜月曾透露想拍戲

落選港姐程姜月在社交平台發文寫道「先學做人 再學做戲」，疑暗示佳麗間只是表面友好，其實好多是非。倪樂琳說：「15強佳麗參賽期間關係好，大家會一齊玩，雖然賽後暫時各有各忙，但相約稍後再聚會，我已講好請大家打邊爐。」她覺得坊間對程姜月的說話可以有不同解讀，她相信對方沒有惡意，「她曾跟我們講過想拍戲，而拍戲要講求人品，點樣觀摩身邊的人和事，是當演員最基本的事，可能她也是提醒自己。（覺得她只是講自己？）我也不知道，沒有問她」。

程姜月會否意有所指佳麗間有不和？倪樂琳謂：「不會，獲獎後大家在後台一起相擁，大家是真友情，扮不出來。」梁嘉莹和楊梓瑤齊聲表認同。

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