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娛樂

陳宗澤任廣州演唱會嘉賓 周慧敏叫錯黃宗澤即耍冧

【明報專訊】周慧敏日前在廣州舉行《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》，提早跟歌迷慶中秋，黃劍文、陳宗澤（CY）任嘉賓。她自言喜歡看歌唱比賽：「可能我都是歌唱比賽出身，好鍾意睇年輕人追夢那種熱血，見到他們每個奮鬥畫面，鼓勵到現在的我，更珍惜舞台。」

冇售合照門票 籲歌迷勿上當

周慧敏跟CY合唱《流言》後表謝意時，把對方中文名字說成「多謝CY黃宗澤」，驚覺說錯後，萬分抱歉笑道：「哎吔，對你唔住！我返去罰自己，背1000、唔係，2000次，2000次陳宗澤。」CY為她解圍笑言：「唔怕，我都成日畀人叫我Bosco（黃宗澤英文名）㗎。」

周慧敏早前在澳門騷宣布今次是最後一次大型演唱會，不少歌迷為見她，留意她到哪個地方巡唱，廣州站有人於網上非法售賣跟她合照的門票，每張5000元，稱完騷後可跟「女神」合影，有歌迷受騙。她獲歌迷通知有人以此行騙，發聲明表示絕對是騙案，千萬不要相信。

周慧敏昨日跟家人共度中秋節，因為開騷已兩個月沒看電影，希望飯後暫忘工作，看一部好戲。她每年會影中秋相送給歌迷，今年將「重任」交給愛貓Mike仔，大讚老公倪震，不知從哪年開始負責買燈籠給她，今年訂了個要砌的燈籠，她從廣州回港見到燈籠好靚，多謝老公心意。

娛樂組

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