明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《我談的那場戀愛》 鄧麗欣「瓊姐」有條件拍續集

【明報專訊】《我談的那場戀愛》上周四正式公映前多次安排優先場，看來有信心靠口碑締佳績；電影有浪漫唯美感，略嫌前半獨白太多，近兩小時片長也可精簡，但編導借網騙講愛情真假也算成功。此片可能是吳君如從影以來最漂亮的一部戲，令人眼前一亮的卻是配角鄧麗欣，演詐騙集團大腦「瓊姐」，大可另闢故事拍前傳或續集。

拍得吳君如漂亮

故事講述婦科名醫余笑琴（吳君如飾）丈夫（張錦程飾）猝逝多時，抱着一試無妨心態下載交友軟件，以為在網上邂逅法籍工程師，實際是綽號「少年」（張天賦飾）的新手騙子李偉祖。少年誤打誤撞加入白先生（陳輝虹飾）為首的網騙集團，在瓊姐（鄧麗欣飾）指導下引笑琴上釣。少年的愧疚感與笑琴的期望與日俱增，關係愈來愈難分真假。

此片不是《孤注一擲》要揭露詐騙集團殘酷真相，雖然也借KK園區搞笑，但浪漫幻愛才是核心，由用色到攝影，以靚為依歸。曾為《媽媽的神奇小子》掌鏡的譚運佳，把年過半百的吳君如拍得出奇漂亮，據聞後者出動私伙上陣，恍如時裝表演，服飾手袋幾乎每場戲都沒重複。「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品能以800萬有限預算，到北海道取景，都是台前幕後協作成果。片中詐騙集團猶如電影公司，同樣是夢工場，前者目的為騙錢，少年釣到富婆，有美術道具組同事幫忙製造禮物、修圖，讓目標人物信以為真，還有「編劇」度橋兼指導演員（少年）投入角色（法籍工程師），這設定不知真實程度，但搞笑亦有趣。

前半獨白太多欠理想

電影前半段太多利用獨白交代，若能多花心思推進劇情應更精彩。少年與女友父親的關係如果早點揭盅，前者個性與心態會更立體。然而此片道出寂寞與自我投射才是「受騙」因果，余笑琴向調查網騙的警察說：「你信就係真。」不覺受騙，因為最後發現那人真實存在，而且曾悄悄靠近；電影下半段在真真假假之間玩出浪漫感，笑琴亦圓了與丈夫忽然陰陽永隔的遺憾。

張錦程拍一場戲也交足功課；陳輝虹插科打諢，一貫的恰如其分；鄧麗欣最驚喜，扮演詐騙集團「編劇」瓊姐，似乎仍相信愛情，演來風情萬種，為少年打領帶一幕，性感而曖昧。不少網民建議這角色抽出來拍續集或外傳，未嘗不可。鄧麗欣近年演戲開了竅，片中只是配角，但演繹上的心思不曉得她自行揣摩，還是首次執導的何妙祺進言；無論如何，這將會繼《空手道》後成為其代表作之一。

上映日期：9月12日

相關字詞﹕開箱 張天賦 吳君如 何妙祺 鄧麗欣 我談的那場戀愛

上 / 下一篇新聞