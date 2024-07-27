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娛樂

真田廣之膺艾美獎首名日本視帝 《幕府將軍》非英語最佳劇集創紀錄 《馴鹿寶貝》爭議中大捷

【明報專訊】第76屆艾美獎香港時間昨早舉行頒獎禮，賽前獲25項提名領跑的美日合作《幕府將軍》，繼上周在創意艾美獎橫掃14獎後，再刷新紀錄，成為首部非英語戲劇最佳劇集，真田廣之和澤井杏奈分封帝后，首次有日本演員在艾美獎奪男女主角獎。真人真事改編的《馴鹿寶貝》讓影視串流平台Netflix捱告，卻在迷你劇組大捷；喜劇方面，口碑甚佳的《大熊餐廳》拿下最佳男主角、男女配和導演獎，卻在最佳劇集飲恨，爆冷敗給《職業槍手》，不少美媒分析指投票者大多質疑《大》劇可算「喜劇」？

Netflix韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，前年獲艾美獎多項提名，男主角李政宰稱帝，卻在最佳劇集獎飲恨；艾美獎史上首齣非英語最佳劇集，終由《幕府將軍》寫下歷史。後者改編自James Clavell小說，1980年代早拍成《大將軍》，由《荊鳥》李察張伯倫（Richard Chamberlain）伙拍日本影帝三船敏郎及島田陽子主演，同樣叫好叫座，如今美國中老年觀衆應相當熟悉；加上串流平台愈來愈受歡迎，引入國際劇集，《魷》劇的成功也證明了美國觀衆不再抗拒追看字幕，大部分日本演員演出的《幕》劇因而為觀衆受落。

《幕府將軍》講述公元1600年，日本正值「百年內戰」，將領吉井虎永因威名成為眾矢之的，為求保命，必須對抗來自攝政委員會成員的聯手致命攻擊，神秘英國水手John Blackthorne此時出現，成為有力扭轉虎永劣勢的關鍵。劇中扮演虎永的真田廣之成為艾美獎首名日本視帝，身兼監製的他，亦拿下最佳劇集，他致謝時稱此劇「是東西方交會的夢幻計劃，《幕府將軍》教會我合作就能創造奇蹟，可以一起創造更美好的未來」。63歲真田廣之1970年代末出道，拍過日劇《高校教師》、電影《黃昏清兵衛》、《午夜凶鈴》，又演出過港片《皇家戰士》及《龍之忍者》等，近年長居洛杉磯，接演《殺手列車》、《殺神John Wick 4》等荷李活製作。《幕》中飾演為虎永擔任英語翻譯的澤井杏奈贏得最佳女主角獎，成為艾美獎首名日本視后；她上台時顯得激動，「還未宣讀我的名字已落淚，我今天真是一團糟」，其後感謝創作人賈斯汀馬克斯（Justin Marks）及其日裔妻子近藤麗素（Rachel Kondo）給她如此重要角色。

32歲澤井杏奈在新西蘭出生，因父親工作關係，曾在香港及菲律賓生活，直到10歲才返回日本定居，據網上資料澤井杏奈胞姐玲奈曾是香港芭蕾舞蹈團成員。澤井杏奈歌影視三棲，由於能說流利英日語，所以曾參演劇集《彈珠人生》及電影《狂野時速9》。

在Netflix王牌劇《王冠》扮演戴妃的《天能》澳洲女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki），今年1月在第75屆艾美獎頒獎禮飲恨，昨日終如願贏得戲劇組最佳女配角獎。憑Apple TV+《晨早直播室》扮演新聞節目主管的比利告魯杜（Billy Crudup），擊敗《幕府將軍》淺野忠信及平岳大等勁敵，拿下最佳男配角獎，在台上立即放閃，提到太太娜奧美屈絲（Naomi Watts）也有份角逐獎項。

Netflix劇集《馴鹿寶貝》除贏得迷你劇組最佳劇集，理察佳德（Richard Gadd）亦奪最佳編劇，並捧走視帝；劇中飾演狂迷Martha的謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）則拿下最佳女配角殊榮，合共4獎，成為迷你劇組大贏家。來自蘇格蘭的理察佳德根據過往被女狂迷跟蹤及滋擾的經歷，拍成《馴》劇，今年4月11日在Netflix上架後大受歡迎，卻惹來自稱是劇中狂迷Martha的原型人物、蘇格蘭律師費安娜哈維（Fiona Harvey）不滿，入稟洛杉磯聯邦法院，控告Netflix誹謗、故意傷害造成情緒困擾、侵佔肖像權等罪名，索償1.7億美元（約13.2億港元）。

茱迪科士打首封視后

迷你劇最佳女主角則落在《刑警雙雄：夜之國》兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）身上，首度封視后的她難掩激動心情，誤把劇名《夜之國》說成《北之國》，不過很快修正，稱拍攝該劇是神奇經驗，又多謝創作人伊莎路柏斯（Issa Lopez）及劇中拍檔卡莉里斯（Kali Reis）。茱迪特別提到阿拉斯加北部的原居民，感激他們說出自己的故事。

《大熊餐廳》失最佳劇集

喜劇組方面，口碑極佳的《大熊餐廳》，飾演大廚的謝洛米韋特（Jeremy Allen White）及扮演餐廳經理的艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach），分別蟬聯視帝及男配角獎，劇中演二廚的麗莎哥倫薩亞斯（Liza Colon-Zayas）擊敗《破案三人行》梅麗史翠普（Meryl Streep）等對手，成為首名拿下女配角獎的拉美裔女星。不過扮演副廚師的阿優艾德比利（Ayo Edebiri），改為角逐最佳女主角後，不敵《職業槍手》珍施瑪（Jean Smart）連續3季封后，雖然《大》劇拿下最佳導演，但手執最佳劇本的《職》劇，爆冷奪最佳劇集。

據美媒分析，不少投票者質疑《大熊餐廳》是否算喜劇，頒獎禮開場時主持兼《富家窮路》男星尤真烈維（Eugene Levy）便笑言，「我很愛這節目，你們可能會期待我們會開玩笑講到底《大》劇算不算喜劇，但該劇的真正精神，我們不能開玩笑的」。

相關字詞﹕澤井杏奈 真田廣之 大熊餐廳 馴鹿寶貝 幕府將軍 艾美獎

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