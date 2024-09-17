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娛樂

【娛樂場】「bad day movie festival」 光影下關顧內在情緒

【明報專訊】每個人都有不如意時，有說人生如戲，人生難免遇上「bad day」，然而若學會擁抱自己內在情緒，「bad day」能讓我們更了解自己，更好地面對每日的生活。MOViE MOViE首次與提供家庭危機支援服務的「明愛向晴軒」合作，9月20日至28日舉行「bad day movie festival」，希望透過電影節與一系列分享活動，向大眾推廣危機教育， 一同學習擁抱自己的內在情緒。

探討各類社會議題

電影節選了5部片放映，《親密陌生人》為開幕電影、《橙油燈》、《日麗》、《落葉》，以及閉幕電影《飢餓教室》，讓觀眾在光影之間分享和接着彼此的情緒。

韓片《親密陌生人》改編自意大利電影《完美謊情》，由韓國知名導演李在奎執導，7名好友在月蝕之夜展開一場危險的「公開手機」遊戲，揭開眾人不為人知的驚人秘聞。真心話大冒險，還是友情與愛情的考驗？這場遊戲讓他們的關係面臨嚴峻挑戰。信任和背叛幾乎是每段親密關係的考驗，不少婚外情問題都是與這個主題有關。婚外情問題支援服務跟明愛向晴軒的成立背景息息相關。

《橙油燈》根據真人真事改編，主角只野是頂級汽車銷售員，一日發現患上早期阿茲海默症（腦退化症），一場不期而遇的緣分，教會他如何在重重壓力下繼續生活，勇敢面對將來。香港面對人口老化，照顧者問題日益嚴重，此片描繪的可說是現代社會的寫照。

《日麗》囊括多項國際電影大獎，父女之間的夏日回憶隱藏深沉的痛苦。20年後，長大了的蘇菲回放當年的錄像，發現父親隱藏在光明背後的陰霾。有時候，自身的創傷可能來自上一代，或許要到某個年紀，才能明白自身及對方的傷。

《落葉》由芬蘭導演雅基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki）執導，一對孤獨男女邂逅，兩人試圖在困境中找回愛與溫暖。電影貫徹郭利斯馬基淡雅的冷面幽默風格，描繪在飄泊枯葉中，發掘愛在深秋的浪漫喜劇。此片可能為親密關係低谷中的人帶來希望。

心理專家社工跟觀眾交流

閉幕電影《飢餓教室》以細膩敘事方式探討集體思維、飲食文化和個體自主之間的微妙關係，揭示教育權力與控制的潛在危險。電影反映學生的精神健康狀况，探討當今社會流行的靜觀和冥想文化。我們時常以靜觀面對壓力的方式，當中又有沒有地方值得反思？

每場電影放映後，邀請了心理輔導專家、Life coach和社工等，就5個不同「bad day」議題，包括婚外情、愛情困擾、照顧壓力、創傷及青少年精神健康等跟觀眾交流。

相關字詞﹕飢餓教室 落葉 日麗 橙油燈 親密陌生人 bad day movie festival 明愛向晴軒

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