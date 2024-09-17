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娛樂

曾承認睇錯人 雪梨發文悼舊愛徐少強

【明報專訊】憑麗的電視劇集《天蠶變》「雲飛揚」一角爆紅的資深演員徐少強本月初因食道癌在北京病逝，享年73歲。年紀比他細30歲的第三任妻子為亡夫辦理身後事期間，疑因心臟病離世，令人傷感。

徐少強有三段婚姻，與第二任妻子何淑寬育有一子，其間徐小強跟雪梨爆出婚外情，雪梨未婚懷孕誕下兒子徐偉棟，轟動一時，之後徐少強離婚，雪梨再為他生下女兒徐穎堃，二人沒有結婚並分手收場。雪梨帶子女到加拿大生活，後來回流香港，徐偉棟和徐穎堃均在娛樂圈發展。

雪梨曾在訪問中談及跟徐少強的一段情，承認自己睇錯人，但沒影響子女跟父親的關係。她前日得知舊愛徐少強死訊，在微博留言悼念：「祝徐少強先生一路好走。」

歐錦棠讚徐有大俠風範

歐錦棠在社交網發文悼念「大俠」徐少強，透露兒時看邵氏武俠片見對方身影，後來在亞視有機會合作，大讚徐少強為人「從不擺架子，對人總有說有笑，遇有不平，更會為他人說項爭個公道，俠之大者果真為民」。他憶述1990年代跟徐少強到泰國工作，「大俠」到埗有專人帶領，經特別通道毋須手續入境，機場內無論當地人、航空公司職員，一見徐少強無不欣喜若狂，更甚有人90度鞠躬，可知「大俠」在泰國早是萬人迷。歐錦棠寫道：「願心裏永遠的雲飛揚真正破繭而出，安息極樂。」

娛樂組

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