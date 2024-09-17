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娛樂

失婚林嘉欣未急拍拖想有情慾 單身阮經天拒為談戀愛刻意找另一半

【明報專訊】林嘉欣和阮經天（小天）合演台片《愛情城事》其中一個單元，二人第三度合作，笑稱是最多互動的一次，當中不乏親熱情慾戲，小天大爆嘉欣相當主動，經常關心其狀况，讓他在沒有壓力下完成激情戲。失婚的嘉欣和單身的小天被問現階段想不想談戀愛，46歲嘉欣笑稱比較想有情慾，41歲小天表示當然想有自己愛的人出現，但不會為拍拖而刻意去找另一半。

記者：柯美

嘉欣表示小天還未入行當模持兒時，二人曾合作拍了輯照片，相隔10年再合演內地電影《心理罪之城市之光》，戲中她飾演植物人，小天只幫她腳底按摩，不算有對手戲，今次正式有對手戲。小天笑說：「第一次拍照，我們在街頭各自睡覺，第二次拍戲，她又是在睡覺，今次合作《愛情城事》終於動起來。」

動作是否很激烈？小天謂：「有跳舞，亦有情慾戲。監製曾寶儀事前安排我們學跳舞，讓我知道跳舞鏡頭不是件難事。至於情慾戲那部分，因對手是嘉欣，也不覺得困難，反而寶儀姐有點憂慮，認為演員互相信任當然沒有問題，若一方有擔心和抗拒，結果就完全不是這回事。」

嘉欣做主動免小天尷尬

嘉欣表示因對手是小天，所以很放心，拍情慾戲前都會與小天溝通，彼此拍得很舒服，不尷尬，「我跟他說邊度可以掂得，惜都可以，講清楚就不會尷尬。每拍完一個take，我都會問小天『你OK嗎？舒唔舒服，有什麼想改，你可以話我知，冇問題嘅。』小天都忍不住笑，話點解調轉係我問佢」。小天說：「好奇怪，應該是我問她才是。我們的溝通簡單又搞笑，她問我一陣拍攝會這樣，你OK嗎？我說她OK，我就OK，很簡單，但很有效果。」

小天承認男演員拍親熱戲要特別小心，很怕被誤會，開心嘉欣用這種態度面對這些鏡頭，令他的壓力減輕很多，如果沒確定對方心裏面是否OK，拍時每個動作都是壓力。

拒透露是否happy ending

很多觀眾看完《愛情城事》都說想談戀愛，問他們想不想談戀愛？嘉欣笑說：「好想情慾下。」小天哈哈大笑，表示嘉欣這席話，聽到大家都冒汗，「我覺得戲中10段故事，有些讓人很想談戀愛，但我們這段，是講愛上一個人之前，要有一顆堅強的心」。

想不想談一段轟轟烈烈的戀愛？小天說：「我想不想談戀愛？到我這個時候不是想不想，當然想有一個我愛的人出現，但已經不會刻意去找，不會為談戀愛而談。如果現在未有，每次掃地、餵貓，我都很快樂，我養了3隻貓。（貓是你的情人？）又不是，貓就是貓。」

小天與嘉欣不肯透露二人戲中是否有美好結果，小天自覺是好結果，但可能不是大家認為的好或圓滿，有時候在兩個人心裏是圓滿，其他人看起來可能是遺憾，他覺得戲中兩人是互相理解，結果是好的。

小天拍攝期間歷至親離世

小天今年喪母，停工逾3個月，兩年前拍《愛情城事》，遇上爺爺離世，問拍攝時會否很壓抑，如何調整心態？他說：「寶儀姐一開始有點擔心我，跟我聊天。當時我無論試戲和排練，心裏都不想大家打擾我，過了一兩年，慢慢回想起來，我為什麼期待拍《愛情城事》，是因為我們的記憶有時會主動抹去，為了保護自己有點模糊。想起拍此片時，對現在的自己來講很陌生，很想回頭看看，當時的我是什麼狀態跟嘉欣在一起，覺得很好玩。現在回來看《愛情城事》，我跟所有觀眾心態一樣，帶着自己的故事來看這個單元，希望電影勾起一些我明明存在，但又正在慢慢淡忘，沒有正視的事情。」

場地提供：香港麗晶酒店

相關字詞﹕阮經天（小天） 林嘉欣 愛情城事

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