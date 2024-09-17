明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

曾助宣傳 曾志偉聞「美誠月餅」即閃

【明報專訊】TVB總經理曾志偉（節目內容營運）上月率TVB旗下小生花旦出席「三隻羊」集團香港分公司開幕活動，他們參與直播帶貨，介紹其中產品「香港美誠」月餅，志偉在直播短片中搭口講了句貨品價錢「169元3盒」。最近該品牌引爭議，「香港美誠」月餅在港沒門市及網購平台出售，產地其實在廣州和佛山。捲入「月餅風波」的志偉前晚現身港姐決賽並在賽後受訪，分享節目意見，記者提及「月餅」二字時，他聞言將手上的咪遞回給記者並轉身離場。

曾志偉受訪時稱首次貼中最後4強佳麗，「綵排已見她們表現好好，今（前）晚都保持到狀態，表現好突出」。談到今屆以全女班司儀，評判及表演嘉賓都是全女班。志偉稱這安排配合今屆港姐主題，亦希望給予機會新人，讚司儀做得流暢值90分，「不過我都有點技癢想復出，剛才都想一齊發問」。他稱親邀葉蒨文任表演嘉賓，對方為傳承答應，「她說不講酬勞，但要求最好燈光、音響及排舞，又親自揀聲夢歌手合作，她演出完美」。記者問志偉捲入「月餅風波」，他聽到「月餅」便遞咪走人。

許濤出席活動不受訪

上月「三隻羊」集團香港分公司開幕前，傳曾志偉是香港分公司老闆，開幕當日他以嘉賓身分上台並自稱「見證人」，TVB回應當日只是無綫藝員應邀出席商業活動。昨日無綫行政主席許濤聯同總經理（商務營運）蕭世和與助理總經理（企業傳訊）黃德慧出席《無窮之路IV》宣傳活動，記者提出訪問眾高層，宣傳人員表示他們不接受訪問。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕月餅風波 曾志偉

上 / 下一篇新聞