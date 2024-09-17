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娛樂

港姐冠軍倪樂琳請佳麗食火鍋 梁嘉莹自知有缺點 獲亞軍心滿意足

【明報專訊】《2024香港小姐競選》決賽前晚圓滿結束，出爐港姐冠軍倪樂琳、亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹，三料季軍楊梓瑤（兼獲才藝女神大獎及智囊百選女神大獎）聯同友誼小姐王汛文，昨日會晤傳媒接受訪問。倪樂琳大熱勝出，獲獎金獎品總值逾600萬元，包括逾468萬鑽石后冠，參賽時有「城大李嘉欣」稱號，自爆從小跟三甲無緣，賽前家人認為能打入5強已好叻，結果奪冠喜出望外。港姐決賽跨平台直播收視最高21.8點，近142萬觀眾捧場，成周日時段收視冠軍。

記者：林蘊兒

倪樂琳透露賽後回家以為很快入睡，但心情興奮及激動，近天亮才睡着，僅小休即起牀再出動。曾表示完成比賽最想大吃一頓，她稱尚未有時間，「父母買了壽司給我，今日（昨日）終於可以在無綫餐廳正經坐低吃午餐，因參賽期間一直很趕，之後會請家人食飯」。提到當選獲豐厚獎金獎品逾600萬元，她稱不太清楚，但打算稍後相約一班佳麗飯敘。問由誰請客，倪樂琳即舉手道：「我想請大家每人食一支甜筒，講笑！有提議賽後一齊吃火鍋」。王汛文說要吃A5和牛，眾人即齊聲附和。

楊梓瑤獲寡言兄長鼓勵感意外

梁嘉莹稱睡前不停翻看朋友的祝賀短訊及網民的鼓勵留言，但未能逐一回覆，唯有在社交網發文感謝所有人的支持。雖然僅獲亞軍，她沒有不開心，「入到三甲已好開心，知道自己缺點是廣東話未夠流利」。楊梓瑤重提楊枝甘露，笑言可當香港特色推介，因為泰國都有芒果糯米飯。她指前晚回家後，家人替她高興，平日寡言的兄長突然跟她說了很多鼓勵說話，令她感意外。

王汛文澄清無加入政府工作

王汛文稱疫情期間跟父親分隔兩地，4年沒見面，父親知她參選港姐便專程返港支持，「爸爸幾天前返港，笑我塊面仍然大，不過身形瘦了，還說為我感自豪，又為我預備蛋糕和小籠包」。有報道王汛文為參選辭去政府工作，她稱是誤會，並沒有加入政府工作，只是辭去小公司的行政助理從外地返港探親，結果入圍便留低，暫時沒有正職。

4人將履行港姐職務，倪樂琳與梁嘉莹同稱剛畢業未找工作，視港姐為人生第一份工。楊梓瑤在北京電影學院修讀表演系，尚有一年才畢業，如在港有工作便留低，否則繼續學業。對於好友陳甜甜因落選爆喊，楊梓瑤事後有安慰她，讚她對人好又真誠。

倪：由細到大與三甲無緣

前晚節目後三甲佳麗先返酒店跟家人見面並受訪，倪樂琳的媽咪不認為女兒似李嘉欣，認為做好自己就可以。她不想女兒太大壓力，故賽前跟女兒說入到5強已好叻，激發她下定決心要讓父母知道，他們的女兒好優秀。倪樂琳自爆由細到大無論學業或鋼琴的成績也未入過三甲，今次奪冠特別開心。對於倪樂琳獲獎也有網民熱議，有讚她說話流利口才好。也有網民認為她似1992年冠軍盧淑儀（李克勤太太）。亞軍梁嘉莹有靚女家姐迎接，並準備了外賣醫肚。梁嘉莹自爆在美國因經常吃零食，體重曾達72kg。至於季軍楊梓瑤有媽咪與兄長恭賀，讚她獲季軍是出乎意料，認為能入5強已經好叻，楊梓瑤向媽咪撒嬌說對她的要求太低了。

相關字詞﹕王汛文 楊梓瑤 梁嘉莹 倪樂琳 2024香港小姐競選

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