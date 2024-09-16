【開箱】《高校禁愛令》 真人真事改編 中學生爭取拍拖自由

違反禁令會被退學

《高校禁愛令》講述私立貴族學校明日蘭學院的學生非富則貴，大多來自上流社會；由於日本趨向少子化，校方決定將男女分校合二為一。校長幾島葉子（寺島忍飾）下達「禁愛令」，嚴禁學生交往及發生性行為，違者會被退學處分。來自貧窮家庭的高二學生有澤唯千花（見上愛飾）校內重遇富家子真木陵悟（宮世琉彌飾），更是同班同學。唯千花在校內撞破陵悟熱吻富家女乃南心春（兼光穗香飾），唯千花為二人解困，免被老師發現。心春為了答謝唯千花幫忙保守秘密，給對方100萬日圓（約5.5萬港元）報酬，唯千花為了償還家中債務收下「掩口費」。自此唯千花以「愛情守護者」之名向違反校規的同學收錢，再幫他們刪除證據。學校嚴格執行禁愛令，不僅設立爆料網，還以學生會為首展開「獵兔行動」，捉拿違令學生，校園內瀰漫不安氣氛，同學之間互相監視及爆料。陵悟其後識破唯千花「愛情守護者」身分，要求跟她一起「搵錢」。

唯千花因家貧而利用同學的秘密賺錢，加上覺得同學皆出身富裕，根本不在乎區區「愛情守護費」，受助同學還感謝她。隨着見證多名同學的愛情，她的心境開始改變，即使沒有報酬，也願意守護同學的愛情。唯千花亦漸漸愛上陵悟，初次體驗悸動又揪心的複雜情緒；從沒真心喜歡過女生的陵悟，亦對唯千花動真情，兩人犯下禁愛令，遭校方勒令退學。唯千花決定挺身而出，捍衛自己與同學的戀情，向校方提出訴訟，要求廢除禁愛令。

據悉此劇靈感來自真人真事；2019年，日本堀越高校有女生違反禁止拍拖校規，被勸退並撤銷升學推薦，女生控告校方，最終撤回退學處分，並向女生賠償98萬日圓（約5萬港元）。當時校方稱私立學校可以有自己一套教育方式，認為校規合乎社會觀感，有權決定是否勸告學生退學。不過東京地方法院判決指出，堀越高校的「禁愛令」規定不合理，且拍拖也未影響學業，認為退學處分過重，裁定堀越高校敗訴。堀越高校有過百年歷史，是著名演藝高中，校友包括真田廣之、永瀨正敏、堂本剛、山田涼介、山下智久、松本潤、松田聖子、綾瀨遙、蒼井優、戶田惠梨香、長澤正美、深田恭子等，可說是明星搖籃。

學生問題延伸至家庭

劇中穿插不同主題的愛情故事，如未婚懷孕、師生戀、同性戀、家暴及外遇等，從學生問題延伸到家庭問題，多元豐富。日本有許多校園愛情劇，不少曾觸及中學生應否拍拖，但直接以「禁愛令」為題材算新穎。劇集尾聲講述法院沒否定禁愛令，明日蘭學院經全校師生投票後，禁愛令亦保留下來。然而現今禁止中學生談戀愛似乎已不可能，執行禁令會被視為侵犯學生人權和隱私，雖然從校方及家長立場來看，嚴格校規能使學生專心讀書、安分守己；但想保護心智尚未成熟的中學生，用嚴厲方式已不合時宜，只會適得其反；若完全放任，又可能造成難以挽回的後果。戀愛在人生不能或缺，既可溫暖人心，也會讓人受傷，到底應否在中學階段禁止，值得觀眾思考。

《高校禁愛令》以年輕演員掛帥，新鮮感十足。劇中復古校園布景，校服唯美，美術方面水準不錯。然而對白及節奏略嫌俗套，首季僅8集，仍覺拖拖拉拉，且過多說教場面。演員表現也有待改善，扮演唯千花的《幽遊白書》23歲女星見上愛，戲分最重，演技卻略為幼嫩。她的樣子充滿個性，甫出道已被指與《情系一線》小松菜奈外貌相似。飾演陵悟的宮世琉彌今年20歲，參演過《為你綻放的花》、《派對咖孔明》、《誰曾愛過我？》等，外形討好，但演技只算合格；反而扮演學生會女同志副會長藤野紗和的秋田汐梨，一直積極捉違規學生，當發現校方無視同性戀者，只捉男女生拍拖，秋水汐梨將同志不被認同的痛苦心情，演繹得不錯。