明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《高校禁愛令》 真人真事改編 中學生爭取拍拖自由

【明報專訊】日劇《高校禁愛令》上月29日在影視串流平台Netflix首播，講述高中名校定下新規例，嚴禁學生拍拖，但學生為爭取自由而反抗，引發大逃亡及互相舉報。Netflix的校園劇不乏捧場客，像西班牙《名校風暴》便拍到第8季，還有韓劇《名校的階梯》，未知《高校禁愛令》能否長拍長有。

違反禁令會被退學

《高校禁愛令》講述私立貴族學校明日蘭學院的學生非富則貴，大多來自上流社會；由於日本趨向少子化，校方決定將男女分校合二為一。校長幾島葉子（寺島忍飾）下達「禁愛令」，嚴禁學生交往及發生性行為，違者會被退學處分。來自貧窮家庭的高二學生有澤唯千花（見上愛飾）校內重遇富家子真木陵悟（宮世琉彌飾），更是同班同學。唯千花在校內撞破陵悟熱吻富家女乃南心春（兼光穗香飾），唯千花為二人解困，免被老師發現。心春為了答謝唯千花幫忙保守秘密，給對方100萬日圓（約5.5萬港元）報酬，唯千花為了償還家中債務收下「掩口費」。自此唯千花以「愛情守護者」之名向違反校規的同學收錢，再幫他們刪除證據。學校嚴格執行禁愛令，不僅設立爆料網，還以學生會為首展開「獵兔行動」，捉拿違令學生，校園內瀰漫不安氣氛，同學之間互相監視及爆料。陵悟其後識破唯千花「愛情守護者」身分，要求跟她一起「搵錢」。

唯千花因家貧而利用同學的秘密賺錢，加上覺得同學皆出身富裕，根本不在乎區區「愛情守護費」，受助同學還感謝她。隨着見證多名同學的愛情，她的心境開始改變，即使沒有報酬，也願意守護同學的愛情。唯千花亦漸漸愛上陵悟，初次體驗悸動又揪心的複雜情緒；從沒真心喜歡過女生的陵悟，亦對唯千花動真情，兩人犯下禁愛令，遭校方勒令退學。唯千花決定挺身而出，捍衛自己與同學的戀情，向校方提出訴訟，要求廢除禁愛令。

據悉此劇靈感來自真人真事；2019年，日本堀越高校有女生違反禁止拍拖校規，被勸退並撤銷升學推薦，女生控告校方，最終撤回退學處分，並向女生賠償98萬日圓（約5萬港元）。當時校方稱私立學校可以有自己一套教育方式，認為校規合乎社會觀感，有權決定是否勸告學生退學。不過東京地方法院判決指出，堀越高校的「禁愛令」規定不合理，且拍拖也未影響學業，認為退學處分過重，裁定堀越高校敗訴。堀越高校有過百年歷史，是著名演藝高中，校友包括真田廣之、永瀨正敏、堂本剛、山田涼介、山下智久、松本潤、松田聖子、綾瀨遙、蒼井優、戶田惠梨香、長澤正美、深田恭子等，可說是明星搖籃。

學生問題延伸至家庭

劇中穿插不同主題的愛情故事，如未婚懷孕、師生戀、同性戀、家暴及外遇等，從學生問題延伸到家庭問題，多元豐富。日本有許多校園愛情劇，不少曾觸及中學生應否拍拖，但直接以「禁愛令」為題材算新穎。劇集尾聲講述法院沒否定禁愛令，明日蘭學院經全校師生投票後，禁愛令亦保留下來。然而現今禁止中學生談戀愛似乎已不可能，執行禁令會被視為侵犯學生人權和隱私，雖然從校方及家長立場來看，嚴格校規能使學生專心讀書、安分守己；但想保護心智尚未成熟的中學生，用嚴厲方式已不合時宜，只會適得其反；若完全放任，又可能造成難以挽回的後果。戀愛在人生不能或缺，既可溫暖人心，也會讓人受傷，到底應否在中學階段禁止，值得觀眾思考。

《高校禁愛令》以年輕演員掛帥，新鮮感十足。劇中復古校園布景，校服唯美，美術方面水準不錯。然而對白及節奏略嫌俗套，首季僅8集，仍覺拖拖拉拉，且過多說教場面。演員表現也有待改善，扮演唯千花的《幽遊白書》23歲女星見上愛，戲分最重，演技卻略為幼嫩。她的樣子充滿個性，甫出道已被指與《情系一線》小松菜奈外貌相似。飾演陵悟的宮世琉彌今年20歲，參演過《為你綻放的花》、《派對咖孔明》、《誰曾愛過我？》等，外形討好，但演技只算合格；反而扮演學生會女同志副會長藤野紗和的秋田汐梨，一直積極捉違規學生，當發現校方無視同性戀者，只捉男女生拍拖，秋水汐梨將同志不被認同的痛苦心情，演繹得不錯。

相關字詞﹕宮世琉彌 見上愛 日劇 高校禁愛令 開箱

上 / 下一篇新聞