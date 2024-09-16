【娛樂場】內地劇《歡迎來到麥樂村》非州取景 張雨綺學打針演援外醫療隊

劇情講述江大附屬醫院醫生馬嘉（靳東飾）遭遇工作和婚姻挫折後，機緣巧合下加入遠江省第25批援非醫療隊，遠赴非洲班納。面對截然不同的環境和巨大的文化差異，馬嘉攻克難關，調整心態，成為中國援外醫務工作者。兩年援非工作中，馬嘉和援非醫療隊的成員駐守「麥樂村」工作，用精湛的醫技為非洲人民減輕疾病痛苦，與眾多非洲醫護建立血濃於水的深情厚誼。

張雨綺甩性感形象演專業人士

張雨綺劇中飾演護士長及援非醫療隊副隊長武梅，一掃過去高冷性感角色形象，穿起白色護士服，沉穩履行救死扶傷任務。張雨綺為角色特意學打針，「護士長本來就有不少工作歷練，很多事情都需要從頭學起，而且必須達到一定的熟練程度，這樣展示給觀眾的時候才不會出戲」。導演金曄解釋劇名「麥樂」在斯瓦希里語「Milele」，有「永遠」的意思，無論劇名和劇情都盡顯中非關係的和諧及友好。

靳東樂於學習「斯瓦希里語」

內地實力演員靳東戲路多變，演過特工、霸道總裁、領導人和律師等，曾在不同作品演醫生角色，他表示決定第七度演醫生主因，希望援外醫生的故事受更多關注，「實際上，醫生的職業特殊程度是一般人所不太能理解。雖然同樣是醫生角色，但援外醫生與國內醫生有極大不同」。

《歡迎來到麥樂村》分別在中國及坦桑尼亞兩國6地取景，足迹遍佈浙江杭州、海南萬寧、桑給巴爾島、達累斯薩拉姆市、阿魯沙國家公園、塞倫蓋蒂草原等。劇組在東非坦桑尼亞拍攝近一個月，靳東透露初到埗的感受跟劇中角色一樣，遇到語言不通的難題，拍攝過程中帶來不少阻礙，他視學習當地「斯瓦希里語」為樂趣，「其實這語言不難學，它很像我們的漢語拼音，只要花一點時間，會發現它不是太難記」。

身處陌生地方，慢慢學會放鬆感受大自然，靳東融入非洲生活，甚至直接在大平原上睡覺，又近距離接觸野生動物，「我晚上睡覺經常會被斑馬吐口水，凌晨時分又試過突然被聲音吵醒，打開窗簾發現原來斑馬用頭一直在推撞」。

《歡迎來到麥樂村》港台電視 31

日期：9月17日起（逢周一至五）晚8時35分