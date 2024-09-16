明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】內地劇《歡迎來到麥樂村》非州取景 張雨綺學打針演援外醫療隊

【明報專訊】張雨綺、靳東與祖峰等主演內地劇《歡迎來到麥樂村》，以中國援外醫療隊在非洲救死扶傷，與當地人民建立深厚友誼為主題。劇組為求真實，籌集逾30個非洲國家醫療隊的真實事迹創作，並成為內地電視劇史上最大規模的赴外合作拍攝項目。《歡迎來到麥樂村》配音版今年7月在肯尼亞國家電視台播出，陸續在非洲多國播放。

劇情講述江大附屬醫院醫生馬嘉（靳東飾）遭遇工作和婚姻挫折後，機緣巧合下加入遠江省第25批援非醫療隊，遠赴非洲班納。面對截然不同的環境和巨大的文化差異，馬嘉攻克難關，調整心態，成為中國援外醫務工作者。兩年援非工作中，馬嘉和援非醫療隊的成員駐守「麥樂村」工作，用精湛的醫技為非洲人民減輕疾病痛苦，與眾多非洲醫護建立血濃於水的深情厚誼。

張雨綺甩性感形象演專業人士

張雨綺劇中飾演護士長及援非醫療隊副隊長武梅，一掃過去高冷性感角色形象，穿起白色護士服，沉穩履行救死扶傷任務。張雨綺為角色特意學打針，「護士長本來就有不少工作歷練，很多事情都需要從頭學起，而且必須達到一定的熟練程度，這樣展示給觀眾的時候才不會出戲」。導演金曄解釋劇名「麥樂」在斯瓦希里語「Milele」，有「永遠」的意思，無論劇名和劇情都盡顯中非關係的和諧及友好。

靳東樂於學習「斯瓦希里語」

內地實力演員靳東戲路多變，演過特工、霸道總裁、領導人和律師等，曾在不同作品演醫生角色，他表示決定第七度演醫生主因，希望援外醫生的故事受更多關注，「實際上，醫生的職業特殊程度是一般人所不太能理解。雖然同樣是醫生角色，但援外醫生與國內醫生有極大不同」。

《歡迎來到麥樂村》分別在中國及坦桑尼亞兩國6地取景，足迹遍佈浙江杭州、海南萬寧、桑給巴爾島、達累斯薩拉姆市、阿魯沙國家公園、塞倫蓋蒂草原等。劇組在東非坦桑尼亞拍攝近一個月，靳東透露初到埗的感受跟劇中角色一樣，遇到語言不通的難題，拍攝過程中帶來不少阻礙，他視學習當地「斯瓦希里語」為樂趣，「其實這語言不難學，它很像我們的漢語拼音，只要花一點時間，會發現它不是太難記」。

身處陌生地方，慢慢學會放鬆感受大自然，靳東融入非洲生活，甚至直接在大平原上睡覺，又近距離接觸野生動物，「我晚上睡覺經常會被斑馬吐口水，凌晨時分又試過突然被聲音吵醒，打開窗簾發現原來斑馬用頭一直在推撞」。

《歡迎來到麥樂村》港台電視 31

日期：9月17日起（逢周一至五）晚8時35分

相關字詞﹕靳東 張雨綺 歡迎來到麥樂村

上 / 下一篇新聞