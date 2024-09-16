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娛樂

《天蠶變》徐少強北京病逝 享年73歲 細30歲太太辦後事期間心臟病離世

【明報專訊】資深演員徐少強昨日驚傳本月初因食道癌在北京病逝，享年73歲。徐少強女兒徐頴堃回應父親離世一事，表示多謝關心，希望大家給予空間家人處理。她在社交平台上載張學友歌曲《你是我今生唯一傳奇》，留言「I Love You！」悼念父親。跟徐少強結婚近20年的內地太太隨後亦傳出離世消息，據田啟文透露，徐太為亡夫辦理身後事期間疑傷心過度，心臟病離世，令人傷感。

娛樂組

徐少強憑經典武俠劇《天蠶變》「雲飛揚」一角爆紅，昨日傳出他離世消息，女兒徐頴堃回覆《明報》表示：「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理呢件事，其他唔回應太多喇，麻煩晒你哋。」徐頴堃在社交平台限時動態貼出張學友歌曲《你是我今生唯一傳奇》，留言「I Love You！」

徐不知自己患癌 走得好快

徐少強病逝後，為亡夫辦理身後事的內地太太數天後相繼離世。與徐少強相識逾40年的田啟文表示，徐太替亡夫辦理後事期間個心不舒服，不久便走了，估計是心臟病，現在由徐少強女兒辦理喪事。田啟文稱徐少強一直在橫店和北京兩邊住，老一輩不鍾意做身體檢查，不知自己有癌病，所以走得好快。他透露今年1月有朋友跟徐少強聯絡，情况還好好，對好友離世感惋惜，彼此合作無數，讚徐少強是非常好、勤力又敬業的演員。

徐少強入行逾半世紀，1972年考入邵氏電影公司第3期訓練班當演員。出道初期當龍虎武師，1970年代武俠片大行其道，徐少強經常在電影中以大俠形象出現。1976年參演麗的電視劇《七俠五義》，飾演展昭獲賞識，加入麗的電視後演大俠居多，包括《三少爺的劍》、《沈勝衣》等。

曾與麗的對簿公堂 最後和解

1979年憑《天蠶變》的「雲飛揚」聲名大噪，名氣遍及台灣，劇集令當時在收視方面處於劣勢的麗的電視，一度擊敗無綫電視，迫使對方腰斬同期黃金時段節目。不過《天蠶變》中途換角，因麗的電視臨時要求徐少強再演30集，與徐少強的電影片約有衝突，雙方鬧不快，麗的電視曾發律師信，最後庭外和解。

3月伙陳小春拍廣告 狀態好好

徐少強參演逾百部影視作品，早期演大俠為主，後期改演反派。1992年在周星馳主演電影《武狀元蘇乞兒》飾演大反派趙無極，相當搶鏡。1993年亞洲電視重拍《天蠶變》，他再次飾演「雲飛揚」一角。徐少強多年前到內地發展，接劇集、網絡電影及代言商品等，今年3月他與陳小春代言內地遊戲《劍俠世界：起源》，拍廣告時狀態仍好好。據知徐少強還有6部作品未上映，包括《龍都迷蹤之鬥戰乾坤》、《瘋狂的王二》、《睡夢羅漢拳》、《無相之城》、《狄仁傑之亢龍有悔》和《嶺鎮天棺》。

戀15歲雪梨發展婚外情

徐少強經歷3段婚姻，1975年與首任妻子張小鳳結婚，4年後分開。翌年娶第二任妻子何淑寬，兩人育有兒子徐亦東，徐少強跟15歲雪梨爆出婚外情，雪梨未婚誕下兒子徐偉棟，轟動一時，徐與第二任妻子1986年離婚。雪梨之後再為徐少強生下女兒徐穎堃，二人1988年分手，徐偉棟與徐穎堃均在演藝圈發展。2005年徐少強娶年輕30歲的內地舞蹈員，婚後育有一對子女，據知分別是19歲女兒及13歲兒子。

袁文傑難忘跟大俠合作

曾與徐少強合作的袁文傑在社交平台貼劇照發文悼念︰「徐大俠走了！兒時很喜愛《天蠶變》這套劇集，最喜愛的就是主角雲飛揚……一直到自己在亞洲電視，第一套劇《雪花神劍》，估不到竟然有機會和大俠一同演出，實在相當震撼，終於能夠跟大俠同場了！雖然真正的對手戲並非太多，但這樣的一個人站在自己面前感覺是很奇妙的！」他覺得徐少強有種武俠劇江湖人物味道，很仰慕對方，穿上古裝真是無人能及，感恩有機會合作，「簡直就是可一不可再。大俠，一路好走！」

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