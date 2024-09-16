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娛樂

倪樂琳大熱膺港姐為城大爭光 梁嘉莹亞軍兼最上鏡 楊梓瑤三料季軍

【明報專訊】《2024香港小姐競選決賽》昨晚假電視城舉行，「城大李嘉欣」②倪樂琳以大熱姿態艷壓群芳登上冠軍寶座；亞軍⑪梁嘉莹兼得最上鏡小姐；⑭楊梓瑤成為三料季軍，同時奪得才藝女神大獎及智囊百選女神大獎。⑨陳甜甜大熱倒灶10強不入，另一熱門⑩吳芷靖三甲不入只得第四。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳

昨晚評判、司儀、表演嘉賓都是全女班，全球觀眾及網民參與直接投選心目中冠軍，觀眾的投票與大會評判各佔一半評分，最終由23歲倪樂琳奪得冠軍，她身高167.5cm，三圍33、22.5、33，是大學畢業生，志向成為受歡迎及為觀眾帶來正能量的人。參選以來一直是熱門之一，被封「城大李嘉欣」。

倪樂琳妙答不配叫「城大李嘉欣」

倪樂琳昨晚表現平均，在回應網上評論時被網民指不配叫「城大李嘉欣」，她淡定說：「我覺得每個女仔都不應被定義，但好多謝網民及媒體畀這個稱號我，令我參選時增加曝光率。不過女性應該好多樣，希望透過今（昨）晚有比較好同出色表現，令大家記得舞台上的我，而不是翻版乜乜乜，城大乜乜乜，記得城大出咗個不錯的香港小姐倪樂琳。」

楊梓瑤揀兩餸飯加楊枝甘露

亞軍梁嘉莹22歲，身高169cm，三圍34、 25、 36，是碩士生，她還奪得最上鏡小姐。季軍楊梓瑤21歲，身高179cm，三圍33.5、23、35，是大學生。她整晚表現突出，在才藝表演京劇和扇舞，還做出一字馬，獲才藝女神大獎。泳裝問答環節，她被問香港「雙餸飯」問題，要選兩個餸代表香港。她表示兩餸飯要加楊枝甘露並解釋：「我覺得喺香港好開心，每次返港都開心。」她在百人評選佳麗中獲得74票最高，再下一城獲得智囊百選女神大獎，由視后江美儀頒獎。

謝淑怡向曾志偉笠高帽

黃嘉雯、郭珮文及林鈺洧帶領佳麗登場回覆網上評論，黃嘉雯打頭陣吊威也升上半空表演耍劍，在半空做後空翻動作時表現遴迍，失敗收場，再嘗試才能完成動作。郭珮文單腳擺出大鵬展翅甫士時企不穩，要輕靠身旁的人。佳麗回答網上評論，熒幕出現的評論好壞都有，④謝淑怡被指樣貌帶邪氣似奸妃，她說：「人不可貌相，每個人都有佢獨一無二嘅魅力，同埋只要相信自己有這魅力就最好，睇吓總經理（曾志偉），佢嘅魅力唔在於身高或樣貌。」主持麥美恩與何沛珈隨即「嘩」一聲，鏡頭影着在台下笑的曾志偉。謝淑怡續道：「係在乎佢成千上萬人都希望擁有嘅聰明智慧，識得變通嘅頭腦。」

⑨陳甜甜被網民狠批廣東話差，如何代表香港？她說理解大家擔心，覺得代表香港有好多特別方式，例如被指說話好搞笑。

梁家莹早有信心奪最上鏡小姐

節目後三甲受訪，冠軍倪樂琳表示超級開心，多謝大家給她「翻版李嘉欣」外號，因得到更多關注度，也感謝網民投票支持。她指決賽前夕收到網民拍片鼓勵，但怕變喊包，所以暫未敢看，回家一定會立即欣賞。是否贏口才？她覺得有這個因素，港姐講求美貌與智慧並重，其他佳麗都表現好好。她在台上忍不住喊，因師姐出台支持太感動。

梁家莹屈居亞軍未感可惜，覺得自己做得好好，但每人評分不同，自覺表現有100分，滿意才藝表演打鼓時的眼神。她賽前有信心奪最上鏡小姐，因由細到大，朋友都讚她影相好上鏡，網民都讚她上鏡，所以信心十足。

楊梓瑤連奪3獎感意外，亦沒想過能入三甲，心情好興奮。未能獲冠軍覺得欠缺什麼？她認為應該是口才方面，因太緊張不知自己答什麼，說兩餸飯加楊枝甘露是為了搞笑，也因自己喜歡楊枝甘露。

（2024香港小姐競選決賽）

相關字詞﹕楊梓瑤 梁嘉莹 倪樂琳 2024香港小姐競選決賽

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