明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《秘密同盟有情人》 被建造業耽誤的超級特工

【明報專訊】美劇《荒唐分局》朱利安法韋路（Julian Farino）執導動作片《秘密同盟有情人》（The Union），由金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）與《變形金剛》麥克華堡（Mark Wahlberg）主演，8月16日在影視串流平台Netflix上架，首先蟬聯英語電影收視榜冠軍，其後兩周穩佔三甲，雖然捧場者眾，可惜口碑欠奉，爛番茄網站綜合71篇影評文章得出38%不及格分數，觀眾好感度更低至23%，貫徹Netflix電影叫座不叫好的傳統。

特工捉內鬼題材不新鮮

《秘密同盟有情人》故事講述秘密組織「聯盟」女特工霍爾（荷爾芭莉飾）率領隊員到意大利執行任務，協助美國中情局揪出「內鬼」米契，並取回對方手上的機密情報，因行動泄露風聲，手下遇襲，全軍覆沒，她被迫尋求外援，於是向高中舊愛、現職新澤西州建築工人的麥克（麥克華堡飾）求助，聯手反擊敵人。

霍爾先把麥克弄暈，然後帶到倫敦，上司湯姆（J.K.西蒙斯飾）簡介危險任務內容，然後由他自行決定參加與否，麥克為免遭前度看扁，更想趁機重燃愛火，毅然加入「聯盟」，經過抽絲剝繭，結果發現組織內鬼是霍爾前夫，他在執行任務期間詐死，然後偷走情報，聯絡地下買家，準備待價而沽，最終當然邪不勝正。

特工找內鬼的題材屢見不鮮，無論是湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》系列、湯瑪士艾佛遜（Tomas Alfredson）執導《諜網謎蹤》，甚至內地片《風聲》等都屬佳作，《秘密同盟有情人》為了玩出新意，改由新手特務建奇功；不過，本片荒謬之處正是尋常建築工人接受短時間訓練，便能精通射擊、格鬥，甚至亡命飛車等非一般技能，首次出動即能化險為夷，自保之餘甚至立下功勞，劇本粗疏程度已達侮辱觀眾級數，故事情節幾近毫無邏輯可言。

兩主角表現不錯

幸好男女主角表現稱職，擅拍動作片如《殺神John Wick 3》及《新鐵金剛之不日殺機》的荷爾芭莉，就算58歲仍身手敏捷，鋼條身形相當悅目，跟53歲麥克華堡談情亦毫不違和，至少沒人質疑兩者年紀差距，當年如何在高中談「姊弟戀」，加上麥克落力操肌，幾場脫衣、奔跑及打鬥戲都清脆利落，證明爛片都有看點。

一如其他Netflix電影，《秘密同盟有情人》結局刻意留下伏筆，麥克正式成為特工，跟女友並肩作戰，靜待開拍續集的最佳時機。正如導演朱利安法韋路接受美媒Variety訪問所講，戲中麥克與霍爾舊情復熾，全片卻無親熱鏡頭，正是為了「吊胃口」，他說：「我們刻意讓主角的感情戲留白，如果有觀眾表示，希望看到二人接吻，代表我們的處理手法成功。」類似情况最近亦在《龍捲風》出現，戲中格倫鮑威爾（Glen Powell）與黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）共譜風中情緣，結局原本拍好接吻戲，最終被刪剪掉，原來是監製史匹堡（Steven Spielberg）決定，避免電影格局變得陳腔濫調。

相關字詞﹕J.K.西蒙斯 麥克華堡 荷爾芭莉 秘密同盟有情人 開箱

上 / 下一篇新聞