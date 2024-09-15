【開箱】《秘密同盟有情人》 被建造業耽誤的超級特工

特工捉內鬼題材不新鮮

《秘密同盟有情人》故事講述秘密組織「聯盟」女特工霍爾（荷爾芭莉飾）率領隊員到意大利執行任務，協助美國中情局揪出「內鬼」米契，並取回對方手上的機密情報，因行動泄露風聲，手下遇襲，全軍覆沒，她被迫尋求外援，於是向高中舊愛、現職新澤西州建築工人的麥克（麥克華堡飾）求助，聯手反擊敵人。

霍爾先把麥克弄暈，然後帶到倫敦，上司湯姆（J.K.西蒙斯飾）簡介危險任務內容，然後由他自行決定參加與否，麥克為免遭前度看扁，更想趁機重燃愛火，毅然加入「聯盟」，經過抽絲剝繭，結果發現組織內鬼是霍爾前夫，他在執行任務期間詐死，然後偷走情報，聯絡地下買家，準備待價而沽，最終當然邪不勝正。

特工找內鬼的題材屢見不鮮，無論是湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》系列、湯瑪士艾佛遜（Tomas Alfredson）執導《諜網謎蹤》，甚至內地片《風聲》等都屬佳作，《秘密同盟有情人》為了玩出新意，改由新手特務建奇功；不過，本片荒謬之處正是尋常建築工人接受短時間訓練，便能精通射擊、格鬥，甚至亡命飛車等非一般技能，首次出動即能化險為夷，自保之餘甚至立下功勞，劇本粗疏程度已達侮辱觀眾級數，故事情節幾近毫無邏輯可言。

兩主角表現不錯

幸好男女主角表現稱職，擅拍動作片如《殺神John Wick 3》及《新鐵金剛之不日殺機》的荷爾芭莉，就算58歲仍身手敏捷，鋼條身形相當悅目，跟53歲麥克華堡談情亦毫不違和，至少沒人質疑兩者年紀差距，當年如何在高中談「姊弟戀」，加上麥克落力操肌，幾場脫衣、奔跑及打鬥戲都清脆利落，證明爛片都有看點。

一如其他Netflix電影，《秘密同盟有情人》結局刻意留下伏筆，麥克正式成為特工，跟女友並肩作戰，靜待開拍續集的最佳時機。正如導演朱利安法韋路接受美媒Variety訪問所講，戲中麥克與霍爾舊情復熾，全片卻無親熱鏡頭，正是為了「吊胃口」，他說：「我們刻意讓主角的感情戲留白，如果有觀眾表示，希望看到二人接吻，代表我們的處理手法成功。」類似情况最近亦在《龍捲風》出現，戲中格倫鮑威爾（Glen Powell）與黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）共譜風中情緣，結局原本拍好接吻戲，最終被刪剪掉，原來是監製史匹堡（Steven Spielberg）決定，避免電影格局變得陳腔濫調。