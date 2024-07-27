BTS柾國疑撐NewJeans惹爭議 僱勞部調查欺凌事件

NewJeans又不滿HYBE無理解僱ADOR社長閔熙珍，令她們變成「孤兒」；不單粉絲，就連圈中人都紛紛開腔力撐，繼少女時代成員秀英、YG娛樂前創意總監Sinxity先後表態支持，元祖級女團S.E.S成員Bada及Eugene前日亦透過社交媒體上載二人合跳NewJeans舞曲《Supernatural》的片段。網民驚訝的是連HYBE旗下防彈少年團成員柾國，也在社交媒體留言「藝人無罪」，雖然沒有指名道姓，但他留下5個不同顏色的「心心」及「加油」表情符號，令人懷疑事件跟NewJeans有關。粉絲反應兩極，有韓國ARMY（BTS粉絲暱稱）表示支持並大讚偶像敢言，有內地粉絲則認為毋須過分解讀，擔心柾國無辜受牽連。