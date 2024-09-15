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娛樂

《大熊餐廳》收視冠艾美獎候選喜劇 《幕府將軍》有望成首部非英語最佳劇集

【明報專訊】第76屆艾美獎香港時間明早舉行頒獎禮，賽前獲25項提名的美日合作《幕府將軍》，以大熱姿態有望成為艾美獎史上首部贏得最佳劇集的非英語作品，主角真田廣之和澤井杏奈亦大有機會稱帝封后。另外，收視調查公司尼爾森公布了候選劇集最多人觀看的三甲名單。

第76屆艾美獎候選劇集中，以迪士尼旗下美國有線頻道FX劇集《幕府將軍》及《大熊餐廳》成績最亮麗，前者獲25項提名領跑，並跟《3體》、《王冠》角逐戲劇最佳劇集；《大熊餐廳》則以23項提名緊隨《幕》劇之後，並刷新艾美獎喜劇類最多入圍紀錄。

影視串流平台Netflix史上最高收視劇集《魷魚遊戲》，男主角李政宰兩年前在艾美獎雖捧走戲劇視帝殊榮，但未能拿下最佳劇集獎；今屆獲25項提名的《幕府將軍》，由《壯志凌雲：獨行俠》編劇賈斯汀馬克斯（Justin Marks）及其日裔妻子近藤麗素（Rachel Kondo）創作，故事講述公元1600年，日本正值「百年內戰」，將領吉井虎永因威名成為眾矢之的，為求保命，必須對抗來自攝政委員會成員的聯手致命攻擊，神秘英國水手John Blackthorne此時出現，成為有力扭轉虎永劣勢的關鍵。上周主要頒發技術獎的創意艾美獎，《幕》劇率先橫掃14獎，因此明日頒發主要獎項，《幕》劇被美媒看好可成為首部拿下戲劇最佳劇集的非英語作品；扮演吉井虎永的真田廣之，以及飾演英國水手翻譯的澤井杏奈，也有機會稱帝封后。事實上，真田廣之、澤井杏奈與有份演出的淺野忠信、穗志萌香已抵達洛杉磯展開連串活動。真田廣之表示該劇拍竣後已近兩年沒與劇組見面，趁這次頒獎禮，正好乘機敘舊。

另一方面，尼爾森日前公布艾美獎候選劇集在美國的收視排名；戲劇類三甲依次為串流平台Prime Video的《異塵餘生》、Netflix《王冠6》及《幕府將軍》；喜劇類由《大熊餐廳2》稱冠，《破案三人行3》及《小學風雲3》緊隨其後。至於迷你劇三甲則順次為HBO《刑警雙雄：夜之國》、Netflix《馴鹿寶貝》及Apple TV+《化學堂》。

相關字詞﹕幕府將軍 艾美獎 大熊餐廳

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