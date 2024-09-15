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娛樂

【娛樂場】《我的吸引力法則》 陳伊霖愛情路上自欺欺人

【明報專訊】21歲樂壇新人陳伊霖（伊霖）憑處女作《單戀勿語》打入叱咤903專業推介，近日再推出首支個人唱作歌《我的吸引力法則》，亦是歌者自白的情歌，道盡一段自欺欺人的苦戀。

洗澡突然靈感到

伊霖2021年參演MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的《假冒女團》入行，之後有演出電影、音樂劇及擔任主持，今年3月推出首支個人單曲《單戀勿語》進軍樂壇。她稱今次首度作曲，靈感來自浴室，「有一天洗澡時突然間靈感到，腦海中響起《我的吸引力法則》的副歌，於是找來賴映彤一起完成整首歌，原本填了一份冧豬豬的英文歌詞，但不想做大路情歌，而且歌詞貼近自身經歷才能唱得更投入，所以邀請Oscar幫手填詞，收到這份歌詞時真的眼濕濕，勾起一段自欺欺人的苦戀回憶！」

邀羅子熙拍MV

《我的吸引力法則》MV像是一套甜蜜朦朧的青春劇，邀來《全民造星V》的羅子熙擔任「E先生」，上演一齣靚人靚景的《東京愛的故事》上集，包括在東京鐵塔下親密合照，在山手線依偎談心，結伴暢遊富士山等甜爆畫面，但尾聲卻是催淚的《東京愛的故事》下集，原來種種的甜蜜片段均是來自伊霖的吸引力法則，「我相信自己如果相信愛情就會得到愛情」，一切皆是女主角的幻想，現實卻是一次又一次的吵架與爭執，以互相傷害作結。

伊霖說：「之前看《全民造星V》有留意羅子熙，亦看到他喜歡在社交平台上載自彈自唱影片，直至今次合作MV才首次見面，想不到第一場戲便是鬧交戲，互罵完便馬上破冰，不用埋位便傾音樂兼jam歌，開始變得熟絡。MV中我們在電梯對望畫面，這是我親自設計的場景，是否很有感覺？」

自認「大叔控」

伊霖的理想對象不是如羅子熙一樣的靚仔小鮮肉，她自認是不折不扣的「大叔控」，「我的理想對象是《蠟筆小新》的爸爸野原廣志，總覺得他疼惜太太的方式很特別，雖然經常跟妻子鬥嘴，但內心是寵着她的，而且心智成熟又盡責顧家，絕對是好男人的代表人物！」

伊霖最近忙於為樂隊ROVER及女團Lolly Talk合作的音樂劇《重拾：10分鐘》綵排，又抽空赴東京拍MV，過程有不少蝦碌事件，「因為早前日本天氣反覆，出發前不斷查看天氣報告，剛抵埗的第一天就下雨，幸好翌日轉晴，能清晰見到富士山，相當幸運！不過因為最近太忙，出發前未有時間準備MV服飾及道具，全部也在當地即買即用，最搞笑是連相機鏡頭也跌爛了，要在東京購入新鏡頭，所以今次MV算是揼本製作」。她對日本文化情有獨鍾，希望下首歌能邀得「日本E先生」任MV男主角，打造真真正正「Made in Japan」的MV。

相關字詞﹕我的吸引力法則 陳伊霖

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