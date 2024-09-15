港姐決戰前夕泳裝比併 秦冀雯不滿被指衣不稱身 楊梓瑤愈戰愈勇 盧凱怡毋懼中魔咒

記者：柯美、林蘊兒

眾佳麗清一色穿鮮橙色兩件頭泳衣，身形表露無遺，當中身材較標青有⑭楊梓瑤、②倪樂琳、⑨陳甜甜、⑩吳芷靖及⑪梁嘉莹。相反①陳紫佟、⑤莊曉婷、⑦秦冀雯及⑮俞可程則暴露不同部位的缺點。

陳甜甜曬搞笑廣東話

楊梓瑤愈戰愈勇，加上身形夠高大，出場時獲讚非常sharp。她表示有信心以體態線條優勢獲評判加分。被其他佳麗視為勁敵？她說：「沒有想誰是最好，因為每人都有魅力和特質，被人視為勁敵令我有好大壓力」。陳甜甜對身形充滿自信，又自覺樣子甜美、性格可愛，雖廣東話常鬧出笑話，但可以走搞笑路線，「我因為太攰，著露點裝（在6點鐘）在梳化瞓着！」倪樂琳想盡快完成比賽大吃一頓，又透露李曼思可能因胃痛才缺席。

秦冀雯下身的泳褲疑不稱身，穿得略比正常偏低，行catwalk似有「甩褲」危機，望上去形成腰部過長感覺。她否認衣不稱身，「可能我比較高，所以腰部較長，而且身形比例係天生，我滿意自己身形。（穿泳衣可能展露身形缺點變輸蝕？）我唔覺得！175cm都算高，唔明你哋點解咁講」。陳紫佟的泳裝突顯直筒身形欠缺曲線美，她解釋道：「因當初大會度身時，我吸了一大啖氣，以為要收緊核心，可能因此令腰圍數字變成不夠準」。秦冀雯待陳紫佟回答完，突然面露不悅反問記者，「點解你哋對身形要求咁高？我唔明白點解要咁問？」記者表示可能評判也用同樣眼光看待，她想繼續爭辯，此時港姐保母上前制止，她黑面轉身離場，反而陳紫佟仍保持笑容，兩人反應截然不同。

莊曉婷俞可程最怕問答環節

莊曉婷與俞可程均表示感到緊張，前者稱排練時間很少，加上部分服裝較重，希望上台能穿出自信。俞可程稱要在有限時間內記熟台上走位，會以平常心面對，盡量享受舞台。提到穿上泳裝後被指身形未夠完美，莊曉婷腰部欠曲線，俞可程則現小肚腩。莊曉婷說：「我對自己身形有自信，覺得行catwalk亦進步很多，出騷前會少食東西。最驚反而是問答環節，因當刻才知道問題，要考驗口才，希望臨場有好發揮。」俞可程不介意身材惹批評，承認有進步空間，也不太擔心影響表現，「最重要是個人的心態，較擔心是問答環節及才藝表演」。

盧凱怡抽中試戴后冠大感驚訝，戴上一刻有獲獎感覺，爭勝信心大為增加，盼可真的戴上后冠。她聽聞試戴后冠是魔咒，但相信魔咒已被打破，「上年冠軍莊子璇已打破這魔咒，我覺得事在人為，只要本身出色，任何號碼或魔咒都可以打破，不會是成敗原因」。她稱上圍是佳麗中「最強」，參選初期身形略肥，可能背部有肉地，現時較勻稱。她視倪樂琳和楊梓瑤為最大勁敵，不過仍會做好自己，盡量表現自信。

莊子璇睇好楊梓瑤

將卸任交棒新一任港姐的莊子璇，透露日前已錄了感言，主要感謝過去一年幫過她的人。她稱一直有留意一眾佳麗，大讚今屆水準平均，每個人都好有機會，難貼誰是冠軍，「如果講印象最深刻，我喜歡楊梓瑤，她起初不是太突出，但愈戰愈勇，當一班佳麗齊站上舞台時，就看得出誰有冠軍相」。莊子璇表示剛拍完新劇《金式森林》，已計劃報讀演藝班增值自己。