鄭梓浩再發文反擊舊愛 揭分手到決裂原因

指舊愛處心積慮部署

沉默多日的鄭梓浩昨日在社交平台發聲明，表示與Grace中學相識但非初戀，「當年從她口中得知，她以第三者身分插足他人家庭，及後懷有身孕，我即果斷分手！」他稱之後移民新西蘭經營餐飲、美容及網絡直銷業務，一直獨自承擔家人及孩子的生活、學費及醫療等開支，至今天從未間斷，有關Grace支付他孩子學費和醫療費用的報道跟事實嚴重不符。他指Grace數月前為收集對自己有利證據，處心積慮地部署，利用不正當手段盜取他的手機私人帳號，刪除他多個社交平台的對話紀錄，將對他有利或可反擊的資料全部刪除，直到第一波報道後，他才發現對方的行徑。

鄭梓浩指2017年11月與Grace重逢，對方因感情遭受創傷，有抑鬱並有做傻事傾向，令他擔心。疫情尾聲，他決定回流，當時他們已分手。現在他們因孩子健康問題產生嚴重分歧，他聽到孩子被詆譭忍無可忍，他說：「做唔到情人可做朋友，好來好去吧！」Grace卻說：「做唔到情人只能做仇人！好來不會好去！」最終決裂。他指Grace多次黑入他的電腦、電話、facebook及YouTube等，對此保留法律追究權利。他重申報道描述的佛山第三者不存在；鑑於孫美賢已發出聲明，且事情涉及另一個家庭，他不便回應。

娛樂組