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娛樂

鄭梓浩再發文反擊舊愛 揭分手到決裂原因

【明報專訊】無綫《中年好聲音2》參賽者鄭梓浩近日被舊愛Grace大控訴，爆他「食軟飯」，花數百萬元為他圓歌手夢，又為他的兒子支付醫療費用及租屋等，但鄭梓浩有「小三」及「小四」。後來爆出同參加《中年2》的孫耀威胞妹孫美賢是「小四」，背丈夫偷食。孫美賢提出9點澄清，承認跟鄭梓浩曾短暫交往，形容是場噩夢，出於同情心租公寓給對方兒子返港居住治療，借錢給對方非「包養」。

指舊愛處心積慮部署

沉默多日的鄭梓浩昨日在社交平台發聲明，表示與Grace中學相識但非初戀，「當年從她口中得知，她以第三者身分插足他人家庭，及後懷有身孕，我即果斷分手！」他稱之後移民新西蘭經營餐飲、美容及網絡直銷業務，一直獨自承擔家人及孩子的生活、學費及醫療等開支，至今天從未間斷，有關Grace支付他孩子學費和醫療費用的報道跟事實嚴重不符。他指Grace數月前為收集對自己有利證據，處心積慮地部署，利用不正當手段盜取他的手機私人帳號，刪除他多個社交平台的對話紀錄，將對他有利或可反擊的資料全部刪除，直到第一波報道後，他才發現對方的行徑。

鄭梓浩指2017年11月與Grace重逢，對方因感情遭受創傷，有抑鬱並有做傻事傾向，令他擔心。疫情尾聲，他決定回流，當時他們已分手。現在他們因孩子健康問題產生嚴重分歧，他聽到孩子被詆譭忍無可忍，他說：「做唔到情人可做朋友，好來好去吧！」Grace卻說：「做唔到情人只能做仇人！好來不會好去！」最終決裂。他指Grace多次黑入他的電腦、電話、facebook及YouTube等，對此保留法律追究權利。他重申報道描述的佛山第三者不存在；鑑於孫美賢已發出聲明，且事情涉及另一個家庭，他不便回應。

娛樂組

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