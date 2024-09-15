全裸拍戲無尷尬 吳慷仁：不覺犧牲

劉主平：導演拍得很美

吳慷仁片中有大膽演出及全裸上陣，但他不覺大膽，認為演員拍裸露戲很正常，拍攝時不尷尬，「團隊很專業，請來親密指導老師，幫助演員之間溝通及幫導演分擔很多東西」。與吳慷仁演親熱戲的劉主平也不感尷尬，稱導演拍得很美。問拍攝時是否清場？吳慷仁表示沒有，必需的人都在場，包括攝影師、收音師及打燈師等，但為保護演員，手機要收起。為何肯犧牲？他說：「不覺得犧牲，是很正常的事，我十幾年前拍過一部文藝片，都試過裸露，現在老了，以前好看點。」他稱該片不是賣弄情色，導演是想道出角色的內心世界和想法。

問到謝票時觀眾反應？吳慷仁稱香港未謝票，台灣上映時，觀眾不覺得色情，因這些鏡頭導演拍得很美，沒特寫男女重要部位，是自然狀况下演繹。

會否接受更大膽演出？吳慷仁笑說：「再大膽就要去日本拍。」該片在台灣上映口碑不錯，他好奇香港觀眾看後有什麼感覺，亦不擔心將焦點落在他裸露的部位上，「大家睇完會覺得身體是很漂亮的東西，演員是赤裸沒有包袱，當觀眾專心欣賞演員演出，不會關注他們的身體」。

梁湘華喜歡被柯煒林綑綁

柯煒林片中也有大膽演出，「情緒上很大膽，講我是性工作者，身為老闆的梁湘華想嘗試被我綑綁」。梁湘華笑言喜歡被對方綑綁，柯煒林指是溫柔的綑綁，透露跟老師學習時，被綑綁的感覺不舒服，「我叫老師快點解開我，要不然就打他」。

記者：柯美