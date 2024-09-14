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娛樂

伊雲麥葵格摘星 妻兒見證

【明報專訊】《迷幻列車》53歲男星伊雲麥葵格（Ewan McGregor）前日出席名留星光大道儀式，結婚兩年的太太兼美劇《雪花高離奇命案》拍檔瑪莉溫斯達（Mary Elizabeth Winstead），帶同兩人現年3歲的兒子Laurie現身，伊雲跟任職布景設計的法籍前妻Eve Mavrakis育有3名女兒：28歲卡拉（Clara McGregor）、23歲珍恩（Jamyan McGregor）及13歲愛諾（Anouk McGregor）均有到場。在《星球大戰》外傳劇《歐比王肯諾比》與伊雲合作的希頓基斯登遜（Hayden Christensen）、電影監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）、《基爸愛留情》導演米克苗斯（Mike Mills）均現身致辭。

據悉伊雲麥葵格5名子女當中，獨跟前妻所生的女兒愛思達（Esther McGregor）因趕拍新劇《We Were Liars》未能到場，後者是目前炙手可熱的新演員，在妮歌潔曼（Nicole Kidman）於威尼斯影展封后新片《Babygirl》及西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）贏得金獅獎的《The Room Next Door》，愛思達均有份演出。伊雲亦表示為女兒感驕傲，指愛思達和卡拉都繼承父業，又不忘讚現任太太瑪莉溫斯達，「她是世上我最喜愛的女演員」。

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