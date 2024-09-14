伊雲麥葵格摘星 妻兒見證

據悉伊雲麥葵格5名子女當中，獨跟前妻所生的女兒愛思達（Esther McGregor）因趕拍新劇《We Were Liars》未能到場，後者是目前炙手可熱的新演員，在妮歌潔曼（Nicole Kidman）於威尼斯影展封后新片《Babygirl》及西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）贏得金獅獎的《The Room Next Door》，愛思達均有份演出。伊雲亦表示為女兒感驕傲，指愛思達和卡拉都繼承父業，又不忘讚現任太太瑪莉溫斯達，「她是世上我最喜愛的女演員」。