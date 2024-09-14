許家傑賣榴槤月餅銷量佳 訪單親協會分享歡樂

許家傑回覆《明報》說：「我負責拋頭露面，其他靠拍檔處理，我不懂市場策略、物流及直播宣傳，今次是很好的學習機會。雖然很多人說市道不好，但我們的產品銷量理想，亦分銷到澳門。」早前《愛．回家之開心速遞》停廠休息，他正好趁這段時間做推廣，獲尖沙嘴某酒樓借出位置擺設臨時展銷，是很好的經驗。問到是否信心大增？他稱演員工作仍是最重要，自己也要增值，先後考獲健身教練及長跑教練牌照，至於生意也會繼續，正研究將更多馬來西亞美食帶到香港。他稱今次的生意體驗是成功的，獲客人讚榴槤月餅好食並回頭再買，「我希望回饋社會，跟拍檔商量送產品到香港單親協會，分享歡樂是一直想做的事情」。

犧牲色相扮「人體盛」

許家傑稱《開心速遞》已復工拍攝，日前開外景，下周開廠景。提到日前播映一集，他被迷暈要做「人體盛」，似赤裸身體放上壽司。他笑稱播映後大家也說好搞笑。

娛樂組