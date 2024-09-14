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娛樂

林明禎收Edan短訊關心 無約見面 麥玲玲批：若開花結果要經歷重重困難

林明禎收呂爵安短訊關心追訪情况 獲粉絲支持有感情生活

【明報專訊】呂爵安（Edan）公開表態追求林明禎惹熱議，前日林明禎表示與Edan是朋友，現在沒拍拖。昨日她出席公開活動時承認Edan關心她受訪心情，有傳短訊慰問。Edan與林明禎的姊弟戀緋聞有不少阻滯，甚至有爵屎（Edan粉絲暱稱）不滿，出現「脫粉潮」。玄學家麥玲玲就兩人出生日期「夾八字」，稱Edan要追到女神歸並不容易。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

林明禎昨日到旺角出席相機品牌見面會，獲到場的20名粉絲舉牌支持，並大喊口號「永遠支持林明禎」，其間眾粉絲接受傳媒訪問，表明不會脫粉，亦支持偶像拍拖，無論對象是否Edan，只要她喜歡就可以，亦相信偶像跟Edan目前是朋友的說法。

粉絲大嗌：永遠支持林明禎

林明禎多謝大家到場支持，因場地有限，只能跟20名粉絲見面，又稱很掛住他們，因已有一段時間沒聚會。對於粉絲支持拍拖，她笑說：「可能見我年紀大，拍拖的話會祝福我。我遇到喜歡的人都會把握，但現在不心急，我是那種需要時間認識別人，才決定是否適合發展，因談戀愛很花心力，我會以工作為先，其他事順其自然。（若拍拖會否公開？）我不介意公開，也會尊重另一方感受，大家會先做好共識。其實我的私生活都很低調，這是我作風。」

林明禎表示此行來港沒約Edan見面，因最近很忙，逗留香港數天出席商業活動，便轉飛台灣拍新歌MV，之後又要返馬來西亞拍戲，但透露與Edan有互傳短訊，「他傳短訊關心我被追訪的情况，問我OK嗎？還好嗎？我回答他覺得挺好。其實昨（前）日我是以生命回答問題，怕自己講錯說話，也要考慮很多單位」。問其家人對Edan可感好奇？她說：「家人見到我最近多新聞，提我小心處理，沒有多問，我也沒主動講。」

重申目前是朋友關係

外界不相信她與Edan只是朋友，推斷兩人已墮愛河。林明禎肯定地說：「我們真是朋友，未來有好多不確定，不過每個人有各自觀點，最緊要我清楚自己做什麼，也希望大家多關注我的作品。」她稱相隔5年再出新歌，屬於輕快舞曲，服裝會以青春及夏天的感覺，務求令大家睇得開心，「今次跳舞是大挑戰，之前特意去排舞」。會否接受跟Edan合作拍戲？她覺得有機會可以嘗試。

麥：拍得成拖都要轉低調

前晚麥玲玲出席電影首映禮，稱從丈夫口中得知Edan公開承認追求林明禎，笑丈夫黐黐哋，對消息感到晴天霹靂。她回覆《明報》稱，Edan屬鼠性格靈活，林明禎屬馬性格外向、活潑及好奇，也是桃花旺盛的生肖。她稱若兩人拍拖會開心，但要開花結果則要經歷重重困難，發展並不順利，「他們的性格應該極端，Edan如想成功追到林明禎要出力及投其所好」。她又指明年蛇年，跟Edan生肖相冲，會有較大變化，拍得成拖都要轉低調。

出席首映禮還有肥腸（徐浩昌）及邱士縉（Stanley），後者似怕記者追問Edan緋聞，拖女友急步入場不接受訪問。肥腸跟Edan一同主持ViuTV《膠戰》系列，表示跟對方不會談感情事。

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相關字詞﹕麥玲玲 呂爵安（Edan） 林明禎

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