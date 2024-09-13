Travis Japan香港開騷跳唱《Megahit》掀高潮

Travis Japan首次來港開騷，成員表現興奮，甫登場已高呼「What's Up Hong Kong」，吉澤閑也以普通話說「你好」，川島如惠留則用廣東話問：「大家開心嗎？」他們表示第3度訪港，品嘗小籠包、點心及片皮鴨等地道美食，並抽空購物及欣賞維港夜景；川島到過迪士尼樂園，參觀「魔雪奇緣」園區，還清唱幾句《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》。Travis Japan不單學講廣東話，更翻唱本地男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的《Megahit》，掀起全晚高潮。川島在個唱尾段大展舞技，打側手翻又後空翻。到了安歌環節，中村海人與七五三掛龍更「騎膊馬」玩得盡興。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵