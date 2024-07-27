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娛樂

5奪VMA大獎破紀錄 Taylor Swift感謝男友送幸福

【明報專訊】美國MTV頻道主辦音樂錄影帶頒獎禮（VMA）前晚（11日）在紐約舉行，賽前獲得今屆最多12項提名的樂壇天后Taylor Swift不負眾望，包辦年度最佳藝人、流行曲及合唱等7個獎項，令到入行累計得獎數目增至30個，跟VMA最高紀錄保持者Beyonce平起平坐。另外，Taylor跟饒舌男歌手Post Malone合唱《Fortnight》蟬聯年度MV大獎，不單成為史上首位三連冠，亦是獲得該獎最多次數（5次）的歌手。

悼念911死難者

Taylor前晚奪得首個獎項（最佳合唱）時，首先悼念911死難者，她說：「9月11日早上在紐約起牀的時候，我想起23年前發生的慘劇，以及每位痛失所愛的人，這才是今日最重要的事情。」當她獲頒最後一個年度MV大獎，終於提及美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce），「《Fortnight》看似是個悲傷的故事，其實拍攝過程充滿歡樂，當我完成最後一個鏡頭，聽到在場某人的喝彩，他就是我男友查維斯。他所到之處，總會帶給我幸福、樂趣和魔法，我永遠不會忘記」。公然放閃之餘，Taylor再次呼籲年輕選民踴躍投票。

曾經擔任Taylor演唱會暖場嘉賓、迪士尼童星出身的女歌手Sabrina Carpenter，首度提名VMA即擊敗Taylor等前輩，憑《Espresso》贏得年度歌曲大獎，她穿著樂壇天后麥當娜（Madonna）在1991年奧斯卡亮相的銀色低胸長裙上台領獎，「多謝歌迷、家人，和我的貓狗，牠們正在家中收看直播」。

另一樂壇天后Katy Perry則獲頒米高積遜先鋒獎，大會請來她的未婚夫兼《魔盜王》男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）介紹出場，他表示：「歌迷喜愛Katy Perry，因為這位國際巨星所創作的音樂和MV，為大家帶來愛、光明，和獨特的幽默感；我愛的是Katheryn Hudson（Katy的原名），因她為我們的家庭帶來愛與歡樂。」

Megan玩蛇致敬Britney

今屆請來饒舌女歌手Megan Thee Stallion擔任主持，同時亦是頒獎及表演嘉賓，她在台下模仿Britney Spears於2001年VMA邊唱《I'm A Slave 4 U》邊跟蟒蛇起舞的經典場面，可是她膽小，未幾即叫停演出，請求工作人員取去蟒蛇；加拿大女歌手Tate McRae亦穿著Britney舊衫亮相以示致敬。

相關字詞﹕Megan Thee Stallion 奧蘭度布林 Katy Perry Sabrina Carpenter 查維斯卻斯 VMA頒獎禮 Taylor Swift

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