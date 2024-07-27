NewJeans直播控訴事務所謀解約 HYBE股價下跌 否認職場欺凌

文：蘇珮欣

NewJeans前晚瞞着事務所HYBE，透過新開設的YouTube頻道「nwjns」，以「NewJeans想說的話」為題開直播。5名成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein在長約30分鐘的節目上，表達對HYBE與閔熙珍爆發衝突後，她們所受委屈，Hanni自稱曾遭HYBE旗下偶像組合的經理人當面訓斥「不用理她（Hanni）」，又表示HYBE把成員的個人信息公開，令她們對未來深感不安。NewJeans將會暫停團體活動，成員要求HYBE在本月25日前讓閔熙珍復職，把ADOR回復原狀。在直播期間，成員強調並非受閔熙珍或任何人教唆，一切行動出於個人意願，今後將會透過頻道繼續發聲，可是直播結束後不久，有關帳號已關閉，影片也被下架。

違約金恐達17.4億

韓媒昨日就NewJeans直播內容作出分析，指她們提出HYBE要在兩星期內回應訴求，似是為解除藝人專屬合約作準備。根據韓國法例，如果藝人想與事務所解約，必先要表達不滿，並給予對方至少兩星期的改善期限，因此韓媒認為HYBE拒讓閔熙珍復職，NewJeans便會入稟申請解約，尋求回復自由。

另有韓媒表示，假如NewJeans提出解約，或許要支付巨額違約金，賠償金額與銷售數字掛鈎，若以NewJeans去年總銷售額達1103億韓圜（約6.4億港元）計算，業內人士估計違約金至少要3000億韓圜（約17.4億港元）。

NewJeans在直播中透露曾遭HYBE員工不禮貌對待，網民認為事件等同職場欺凌，有粉絲透過青瓦台的公民權利網站舉報，要求當局徹查真相。HYBE發言人昨日否認公司員工涉欺凌，聲稱翻查當日閉路電視片段，Hanni與另一女團ILLIT成員有打招呼，後者經理人並沒說出「不用理她」，否認有關指控。

HYBE受直播事件影響，昨日收市股價下跌2.8%，收報16.9萬韓圜（約980港元），公司CEO李在相昨日出席股東大會後，韓媒要求回應NewJeans訴求，他表示會按照公司規定冷靜應對。