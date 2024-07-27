明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

NewJeans直播控訴事務所謀解約 HYBE股價下跌 否認職場欺凌

【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團（BTS）所屬事務所HYBE，與子公司ADOR社長閔熙珍的權力鬥爭，隨着後者遭解僱而塵埃落定，閔熙珍一手捧紅的女團NewJeans頓變「孤兒」，5名成員前晚網上開直播，自爆受盡委屈，包括遭HYBE旗下偶像團體的經理人欺凌，並要求讓閔熙珍復職。韓媒分析NewJeans此舉似為入稟申請與HYBE解約作準備，受到事件影響，HYBE昨日股價下跌近3%。

文：蘇珮欣

NewJeans前晚瞞着事務所HYBE，透過新開設的YouTube頻道「nwjns」，以「NewJeans想說的話」為題開直播。5名成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein在長約30分鐘的節目上，表達對HYBE與閔熙珍爆發衝突後，她們所受委屈，Hanni自稱曾遭HYBE旗下偶像組合的經理人當面訓斥「不用理她（Hanni）」，又表示HYBE把成員的個人信息公開，令她們對未來深感不安。NewJeans將會暫停團體活動，成員要求HYBE在本月25日前讓閔熙珍復職，把ADOR回復原狀。在直播期間，成員強調並非受閔熙珍或任何人教唆，一切行動出於個人意願，今後將會透過頻道繼續發聲，可是直播結束後不久，有關帳號已關閉，影片也被下架。

違約金恐達17.4億

韓媒昨日就NewJeans直播內容作出分析，指她們提出HYBE要在兩星期內回應訴求，似是為解除藝人專屬合約作準備。根據韓國法例，如果藝人想與事務所解約，必先要表達不滿，並給予對方至少兩星期的改善期限，因此韓媒認為HYBE拒讓閔熙珍復職，NewJeans便會入稟申請解約，尋求回復自由。

另有韓媒表示，假如NewJeans提出解約，或許要支付巨額違約金，賠償金額與銷售數字掛鈎，若以NewJeans去年總銷售額達1103億韓圜（約6.4億港元）計算，業內人士估計違約金至少要3000億韓圜（約17.4億港元）。

NewJeans在直播中透露曾遭HYBE員工不禮貌對待，網民認為事件等同職場欺凌，有粉絲透過青瓦台的公民權利網站舉報，要求當局徹查真相。HYBE發言人昨日否認公司員工涉欺凌，聲稱翻查當日閉路電視片段，Hanni與另一女團ILLIT成員有打招呼，後者經理人並沒說出「不用理她」，否認有關指控。

HYBE受直播事件影響，昨日收市股價下跌2.8%，收報16.9萬韓圜（約980港元），公司CEO李在相昨日出席股東大會後，韓媒要求回應NewJeans訴求，他表示會按照公司規定冷靜應對。

相關字詞﹕閔熙珍

上 / 下一篇新聞