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娛樂

【娛樂場】內地劇《四方館》 爛泥外交官戀落難公主放笑彈

【明報專訊】內地古裝劇《四方館》改編自陳漸小說《西域列王紀》，檀健次、周依然、杜淳、闞清子等主演，導演趙啓辰憑《贅婿》和《卿卿日常》等聞名，獨特的敘事視角、細膩情感描繪與幽默元素，獲不少觀衆喜愛。

《四方館》於愛奇藝首播，劇情集喜劇、懸疑和愛情，節奏明快又「燒腦」，描述雍國外交機構「四方館」以元莫為首的志士並肩破詭案，攜手成長的過程。聰明絕頂的天才元莫（檀健次飾）在雍國的外交機構「四方館」工作，因做錯事被發落到最不受重視的西院，處理瑣碎又棘手的番邦事務。他與來自各國的人物和事件交鋒，遇上阿術（周依然飾）、王昆吾（杜淳飾）和尉遲華（闞清子飾）一同探案，成為至交好友，破解「四方迷局」和背後的陰謀。

男女主角互相救贖

檀健次飾演的元莫看似爛泥、玩世不恭、遊戲人間，實則心思縝密、智慧過人，總能在關鍵時刻展現非凡洞察力與決斷力。周依然演的阿術，是元莫的得力助手與摯友，她以古靈精怪的性格與堅韌不拔的精神，與元莫共同面對多個複雜棘手的案件，逐漸建立深厚默契，成為觀衆心中的「探案伙伴」。

《四方館》除駭人詭案與阿術的落難公主身世之謎外，男女主角相互陪伴扶持的愛情也感動不少觀眾。檀健次說：「阿術對元莫來說是歸屬，他從小資質聰穎，但沒有人能夠好好引導他，遇到阿術後他的擺爛人生點燃了希望，兩人是彼此的靈魂救贖。」

感情升溫 花瓣浴激吻

元莫與阿術劇中出生入死共患難後，感情急速升溫，元莫成了「戀愛腦」，無心上班，忙於討好阿術，還替對方燒熱水，想讓阿術浸花瓣浴，一不小心跌進浴桶裏，阿術被元莫一連串貼心又浪漫的舉止感動，主動勾脖獻吻，二人忘情交纏共度一夜，讓觀眾看得臉紅心跳。

檀健次在《長相思》飾演悲情角色「蛇妖」相柳，今次在《四方館》化身搞笑外交官，形象大轉變，他說：「不為自己設限，覺得挺好，元莫這角色給之前看《長相思》的觀眾一顆暖心丸，讓大家從悲傷情緒中跳出來，我希望未來能夠嘗試更多不同角色，不要被特定形象綁住。」

元莫相柳「驚人巧合」

檀健次說相柳和元莫之間有巧合趣事，拍《四方館》時發現其中一個外景地是拍攝相柳戰死場面的山頭，還有劇中阿術養了一條蛇，他跟小蛇有不少對手戲，那條蛇的感覺特別像相柳，覺得不可思議。

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