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娛樂

「復出」主持「匪夷所思」 鄭中基親向觀眾道別 承諾回歸

【明報專訊】鄭中基8月3日突然在社交平台宣布與經理人何慶湘（湘姐）終止合約，稱發現何慶湘工作及道德操守有問題，惹來揣測。他之後自爆有抑鬱、酗酒問題，表示完成本月底高雄演唱會後會暫停工作，太太余思敏陪伴到美國接受戒酒療程。至於他開設的YouTube頻道「機動電視台RTV」，節目會有調動安排，未來仍會如常運作。半個月後，「機動電視台RTV」出題收集「匪夷所思」投稿，消息公布後不少網民擔心節目是否由鄭中基繼續主持。

鄭中基前晚「復出」在社交平台發文預告：「Weee~我哋返嚟啦！知道有好多觀眾都等待咗一段時間，多謝大家，唔使擔心，由聽（昨）日開始我哋會陸續出番片，就由大家最期待嘅匪夷所思作為第一條！聽晚9點鐘，準時收睇機動電視台。」不少粉絲留言為他打氣，開心偶像回來，叫鄭中基加油，亦有網民留言：「咁湘姐呢？想睇湘姐多啲。」

網民要求交代湘姐事件

鄭中基昨晚在節目中讀出多個匪夷所思事件來信，見他精神不錯，跟以往沒有大分別，讀信時不時開心大笑，表情多多。很多網民留言歡迎「大佬」回來，說好久不見，又有希望交代湘姐終止合約事件。他在節目完結前跟觀眾暫別，表示之後會休息，「機動電視台RTV」暫時由其他同事營運，「嚟到最後，我好想多謝大家一路以來嘅支持，嚟緊9月高雄演唱會之後，我將會暫時休息一段時間，在我的聲明大家都會知道，我會去美國一個戒酒療程，然後會休息，我的頻道暫時由其他同事繼續營運。放心，我之後會再返嚟，除匪夷所思之外，仲有其他創作的節目畀大家睇，希望大家這段時間可以繼續支持頻道，同埋我咁多位同事及成員，我哋嚟緊再見，拜拜」。

娛樂組

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