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娛樂

「環球小姐」16強泳裝亮相 雷莊兒有肉地 蔡頌思腹部現疤

MIRROR環球小姐｜雷莊兒再選美心情輕鬆 蔡頌思輸高度不覺蝕底

【明報專訊】香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽將於9月26日舉行總決賽，16名候選佳麗昨日穿上三點式亮相。大會安排遊艇停泊在觀塘碼頭拍外景，佳麗登船時，吸引逾10名途人圍觀。2017年香港小姐冠軍⑦雷莊兒與⑨姚祖恩身形高大，穿泳裝比其他佳麗優勝，二人表示對勝出有信心。「40億千金」⑤蔡頌思腹部位置現疤痕，稱早前懷疑皮膚生惡性腫瘤做手術，組織化驗後證實沒事。一眾佳麗穿著三點式擺甫士拍照，統籌之一負責為佳麗打點的莊韻澄不時提醒她們顧儀態以免泄春光。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

30歲雷莊兒與24歲姚祖恩表現老友，兩人外貌同樣「鬼鬼哋」，加上身形高大，穿泳裝比其他佳麗略為突出。雷莊兒再穿三點式選美，勾起當年選港姐時回憶，有選美經驗的她心情輕鬆，稱不緊張沒壓力，還多一份自信，「選港姐時身材太瘦，現在比較有肉地和線條，感覺較健康，可能因為今年初做完手術後增磅不少。沒有為參賽刻意節食減肥，主要一星期最少5日運動，樂意跟其他佳麗分享經驗和心得，今次比選港姐輕鬆得多」。

姚祖恩動靜皆宜 有信心勝出

港英混血的姚祖恩首次參選，表現有少許緊張，「媽咪是香港人，加上自小讀女校出身，思想比較傳統，很少在公開場合穿泳裝示人，為保持最佳體形，盡量控制飲食和運動。至於才藝方面，我識彈豎琴、打網球、騎馬和滑雪等，動靜皆宜」。她有信心勝出代表香港出戰，即使誰勝誰負，相信佳麗們會互相支持，不會影響與雷莊兒或其他佳麗之間的感情，強調友誼第一。

蔡頌思做足安全措施防走光

蔡頌思腹部位置現疤痕，用化妝品遮掩，解釋早前因醫生懷疑她皮膚生惡性腫瘤，要做手術切除，慶幸組織化驗後證實沒事。身高160厘米的她在佳麗中最嬌小，比起其他參賽者身形略為輸蝕，泳褲輕微移位，蔡頌思說：「我同好多香港女仔一樣，這是平均身形，不認為太輸蝕。事前有戒吃澱粉質、脫毛、美白和做足安全措施，不擔心穿泳衣會走光。」

徐蒨駖獲奶奶贈「無青春有經驗」

人母⑭徐蒨駖曾奪ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》亞軍，36歲的她是佳麗中年紀最大，為穿泳裝戒鹽、糖食物，加上勤運動，很有信心穿泳衣絕不比其他人輸蝕。她開心獲奶奶鼓勵和全家人支持，「奶奶話我無青春、有經驗，還煮雞胸肉和西蘭花給我吃。丈夫說會照顧好小朋友，叫我當自己單身，盡情享受比賽過程。因為這次是我最後一次參加選美，要好好珍惜機會」。

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相關字詞﹕蔡頌思 徐蒨駖 姚祖恩 雷莊兒 香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美

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