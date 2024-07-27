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娛樂

MIRROR小組歌頭炮賣甜 MV獨連結盧瀚霆頻道惹3子粉絲不滿

MIRROR「妹豬組」姜濤 盧瀚霆泰國拍MV派糖 呂爵安變怕醜仔

【明報專訊】MIRROR推出小組歌，打頭陣有盧瀚霆（Anson Lo，AL）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及姜濤合唱的甜蜜情歌《Strawberry Love》，他們早前到泰國拍MV，邀得泰國版《流星花園》演杉菜的Prim Chanikarn擔任女主角。歌曲由Serrini填詞，Edan稱過往自己及MIRROR作品都比較Chok及型少少，未試過這種可愛小男生感覺，應該對大家有新鮮感。姜濤亦說首歌比較甜絲絲，好有青春感覺。今次4子這個組合，被粉絲稱為「妹豬組」。

邀泰版杉菜Prim任MV女主角

談到赴泰國拍MV，他們讚女主角Prim外貌精緻，好開心可以合作。Edan說對方有好多粉絲，開心可以合作，不過他們都不夠膽跟對方說話，他臨收工才鼓起勇氣同Prim講兩句。AL讚Prim專業。姜濤談到他們在酷熱天氣下拍攝，恤衫因汗水由淺藍色變深藍色。

《Strawberry Love》上架後，因獨連結到AL個人網上頻道，引發其他3子的粉絲不滿，認為做法不公平。

花姐︰跟歌手英文字母排序

經理人黃慧君（花姐）隨即在社交平台發文解釋︰「因為平台set up只會link up去第一個歌手名度，而歌手名次序係跟英文字母排。我哋𠵱家努力尋求方法，已經同緊各大平台溝通緊，多謝大家體諒。」AL個人頻道的《Strawberry Love》MV已被刪除。

娛樂組

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相關字詞﹕Prim Chanikarn 姜濤 李駿傑（Jeremy） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） Strawberry Love

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