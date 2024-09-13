明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《企業強人》譚俊彥張曦雯情慾戲意識大膽 龔嘉欣企箱跌倒 怨陳豪見死不救

企業強人｜龔嘉欣失平衡跌倒 投訴陳豪見死不救：佢只係望住我
企業強人｜孖譚俊彥拍意識大膽情慾戲 張曦雯做足打底仍尷尬

【明報專訊】陳豪、譚俊彥、龔嘉欣及張曦雯等昨日出席無綫新劇《企業強人》發布會。該劇圍繞商戰題材，亦有愛情戲分，陳豪表示情慾戲交給張曦雯與譚俊彥做擔當，他與龔嘉欣的感情關係十分微妙，主要是神交，感情戲各有各拍。龔嘉欣說看片段發現陳豪演得很甜蜜，擔心自己的演出接不上去。

龔：角色由快遞員變CEO

劇情有很多商業鬥爭場面，龔嘉欣與陳豪站在同一陣線抗敵，拍攝氣氛緊張，「想鬥贏別人，要保持氣勢，又要背商業詞語，拍到有唞不到氣感覺」。他們都有做生意，龔嘉欣開蛋糕店，陳豪開咖啡店，是否體驗到商場上競爭激烈？龔嘉欣說經常向陳豪取經。陳豪認為生意上的決策因應環境、價格、收入及成本控制影響，對演出該劇有幫助，笑言自己盤生意只是小薯，劇中的企業對他來說很遙遠，但學定差不多，希望有日能做到上市。

陳豪劇中要講普通話對白，自認講得非常好，完全無問題。龔嘉欣享受拍攝過程，角色由初時的小妹變成CEO，經歷5個階段和多個造型，覺得好好玩，其中扮演快遞員拍攝很逼真，去物流中心取景，見識貨件運送流程，她有親自搬運重物，只是沒有電單車駕駛執照，導演為安全起見，將揸電單車部分交由替身代勞。她又笑稱個子嬌小，加上要穿平底鞋，跟陳豪的高度有很大差距，拍攝時要企箱遷就高度，試過失平衡跌倒，「陳豪企我側邊，見我跌倒，只是望住我，見死不救！」陳豪稱是故意不扶她，「若果我出手幫她，她就不懂自己站起來！我是老闆，想用另一方式教她自強，其實當時見她沒大礙」。

譚：靠專業互信順利完成

譚俊彥形容與張曦雯的情慾戲意識大膽，難免有身體接觸，大家事前做足打底措施，靠專業和互相信任順利完成，拍出唯美效果。張曦雯表示第一次拍這些場面，雖然是電視尺度，但望到自己的表情都有點尷尬。她飾演財經界主播，是女強人，為啖氣跟前夫陳豪鬥法，並借助譚俊彥力量。譚俊彥稱劇中跟張曦雯夜蒲認識，繼而發生關係，後來才知道她是老闆陳豪的前妻，「我飾演的角色性格講求公私分明，偏偏為愛公私不分」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕企業強人 張曦雯 龔嘉欣 譚俊彥 陳豪

上 / 下一篇新聞