《企業強人》譚俊彥張曦雯情慾戲意識大膽 龔嘉欣企箱跌倒 怨陳豪見死不救

龔：角色由快遞員變CEO

劇情有很多商業鬥爭場面，龔嘉欣與陳豪站在同一陣線抗敵，拍攝氣氛緊張，「想鬥贏別人，要保持氣勢，又要背商業詞語，拍到有唞不到氣感覺」。他們都有做生意，龔嘉欣開蛋糕店，陳豪開咖啡店，是否體驗到商場上競爭激烈？龔嘉欣說經常向陳豪取經。陳豪認為生意上的決策因應環境、價格、收入及成本控制影響，對演出該劇有幫助，笑言自己盤生意只是小薯，劇中的企業對他來說很遙遠，但學定差不多，希望有日能做到上市。

陳豪劇中要講普通話對白，自認講得非常好，完全無問題。龔嘉欣享受拍攝過程，角色由初時的小妹變成CEO，經歷5個階段和多個造型，覺得好好玩，其中扮演快遞員拍攝很逼真，去物流中心取景，見識貨件運送流程，她有親自搬運重物，只是沒有電單車駕駛執照，導演為安全起見，將揸電單車部分交由替身代勞。她又笑稱個子嬌小，加上要穿平底鞋，跟陳豪的高度有很大差距，拍攝時要企箱遷就高度，試過失平衡跌倒，「陳豪企我側邊，見我跌倒，只是望住我，見死不救！」陳豪稱是故意不扶她，「若果我出手幫她，她就不懂自己站起來！我是老闆，想用另一方式教她自強，其實當時見她沒大礙」。

譚：靠專業互信順利完成

譚俊彥形容與張曦雯的情慾戲意識大膽，難免有身體接觸，大家事前做足打底措施，靠專業和互相信任順利完成，拍出唯美效果。張曦雯表示第一次拍這些場面，雖然是電視尺度，但望到自己的表情都有點尷尬。她飾演財經界主播，是女強人，為啖氣跟前夫陳豪鬥法，並借助譚俊彥力量。譚俊彥稱劇中跟張曦雯夜蒲認識，繼而發生關係，後來才知道她是老闆陳豪的前妻，「我飾演的角色性格講求公私分明，偏偏為愛公私不分」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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