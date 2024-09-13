與呂爵安「拗手瓜」 Lokman：我同林明禎襯啲

否認因情傷消瘦

Lokman今年7月跟女友甄吳露茜（Luxi）結束7年情，見他明顯消瘦，他稱正努力增磅，否認因情傷變瘦，說心情OK，「因為太陽風暴，太陽粒子令好多人情緒和身體受影響，我相信好快會過，我會變回大隻仔。暫時專注工作，有成就再想其他」。他本月26日35歲生日，稱有3隻狗陪伴不會孤獨度過，又澄清投資的餐廳非結業，早前跟業主傾減租，問題已解決。

提到隊友呂爵安（Edan）承認追求林明禎，覺得兩人襯不襯？Lokman笑說：「見仁見智啦，我同林明禎襯啲。（加入爭明禎？）公平囉，各自向自己方向走，最緊要開心。」Tiger笑稱自己跟Edan襯些。Edan高調護花令部分粉絲傷心，現脫粉潮。Lokman指Edan現階段有煩惱，希望給予寧靜空間，沒有致電慰問，「畀些空間及時間處理，這件事對他和粉絲都是大事，要慢慢處理、接受，人生有太多這些事，如果每件事也大反應就死得」。徐㴓喬為角色學調酒，劇中被多名男士包圍，跟Tiger有不少對手戲，並首次拍動作場面，雖有點擦傷，但覺得好好玩。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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