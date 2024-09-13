笑容滿面首回應姊弟戀 林明禎讚Edan有風度 暫未拍拖

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Edan與林明禎傳緋聞後日前出席活動，透露雙方了解中，之後發文表示不想流言影響對方聲譽，公開認正展開追求，希望大家給予一些空間。Edan認愛獲爵屎支持，讚他是「真男人」，但同時引發「脫粉潮」，有粉絲在網上二手平台放售應援物，有指Edan的社交平台追蹤人數兩日內流失2000人。

Edan抱歉令粉絲難過

Edan昨日凌晨在Telegram群組對粉絲說︰「這兩天看到很多大家的鼓勵和支持，真的很窩心很感動，謝謝你們。同時我也看到有些粉絲感到難受，什麼原因都好，我很抱歉令你們難過。我只想說，我還是那個我，還是那個會珍惜所有機會、認真努力工作、力求進步的Edan。無論如何，希望大家一切安好。」

林：相處一段時間才可發展

緋聞女主角林明禎昨晚出席時尚品牌酒會暨時裝騷，首度開腔回應緋聞。她穿吊帶短裙化身Pink Lady亮相，全程笑容滿面，透露準備出新歌及赴台灣拍MV，大呻辛苦，但未有向Edan請教唱歌心得，也未讓對方聽自己的作品。她提到早前感染新冠病毒後沒好好調理引發後遺症，頭、面部及喉嚨劇痛，故暫停工作返馬來西亞休養，現已康復，正服中藥調理。問是否有愛情滋潤？她聞言甜笑，只說現在沒拍拖，讚Edan有紳士風度，但不肯透露男方有何追求攻勢。她以「朋友」形容彼此關係，「一切順其自然，感情事我比較保守，要跟對方認識和相處一段時間才可發展」。問到與Edan在歐洲撐枱腳被偷影，她解釋當時兩人也身在歐洲工作，Edan晚上有演出，故約她下午飯敘，盼外界給他們空間。

有指Edan因緋聞遭粉絲責罵？林明禎為男方說好話，但沒表態有否感心痛，「我相信仍有很多喜歡和欣賞Edan的人，每人也有自己觀點和喜好，總有些人會喜歡和不喜歡，很難會得到所有人認同。Edan是gentleman，他發文前有跟我打招呼，也有說sorry，我沒所謂，暫時未收到太惡意的信息」。她再度甜笑說一切順其自然，如果遇到喜歡又合適的人，也想拍拖。她沒明確回應Edan是否喜歡的類型，稱雙方相處舒服最重要。

因與Edan傳拍拖，林明禎的舊情史也被翻出，其中重提台灣藝人張軒睿，當年亦在網上平台帖相高調認愛林明禎，之後惹來不少傳言，戀情只維持短暫時間便分手。問林明禎會否因此帶來陰影？她稱是很久以前的事，事實並不如大家想的那樣，但她覺得不必多提。

厲雲申銀秀齊派心心

同場有韓劇《閃亮的西瓜》男女主角厲雲與申銀秀，後者穿西裝配短裙、長靴，對首次來港獲粉絲接機感開心，說很喜歡看港片《重慶森林》，如有機會想去中環逛。她剛拍完新劇《Light Shop》，難忘在冬天拍攝，盼未來可挑戰更多角色，有興趣拍動作片，目前休息暫未有旅行計劃，也想再來港旅遊。

厲雲出場時獲粉絲歡呼尖叫，與申銀秀做心心手勢，又向粉絲揮手。厲雲說每次來港也感新鮮，感受到香港的城市動力，感謝粉絲支持，最喜歡品嘗蝦餃、雲吞麵。他身形健碩，靠平日多做運動。他稱將投入拍新劇演偶像，要表演唱歌，本身也很喜歡。問喜歡什麼類型的女生？他認為當女生集中注意力工作時最吸引人。身為「貓奴」的厲雲為愛貓改名「烏冬」，覺得很可愛。

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