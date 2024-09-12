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娛樂

【開箱】《憐憫的種類》 導演炮製影帝后 暗黑寓言難消化

【明報專訊】《單身動物園》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導的《爭寵》和《可憐的東西》，先後為奧莉菲亞高文（Olivia Colman）和愛瑪史東（Emma Stone）帶來奧斯卡最佳女主角殊榮，後者更是繼《星聲夢裡人》後，7年內再度封后；今年5月康城影展，尤格藍西莫新作《憐憫的種類》（Kinds of Kindness），再為《美帝崩裂》男星謝西派蒙斯（Jesse Plemons）帶來影帝殊榮。不過不像《可憐的東西》可全球大收1.17億美元，《憐憫的種類》未知是否太過暗黑艱澀，在港無緣戲院公映，上月30日直上串流平台。

3個故事 演員交替出現

《憐憫的種類》片長164分鐘，分開3個段落，像3個暗黑寓言；演員除了曾與尤格藍西莫合作《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）、威廉達福（Willem Dafoe）和瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley），以及《爭寵》祖艾雲（Joe Alwyn）之外，《鯨》周洪（Hong Chau）、《毒癮女孩》亨達穗花（Hunter Schaffer）和謝西派蒙斯都是首次拍尤格的電影。《憐》片編劇艾夫迪米斯菲利普（Efthimis Filippou）之前在《狗牙》、《聖鹿獵殺》及《單身動物園》與尤格合作過，可知其風格自然不及《可憐的東西》易消化。

片首用了英國二人組合Eurythmics的名曲《Sweet Dreams (Are Made of This)》，歌詞有幾句談及利用與被利用，虐待與被虐待，跟《憐憫的種類》幾個故事的內容可說不謀而合。大部分演員會在3個段落扮演不同角色，其中以愛瑪史東與謝西派蒙斯的戲分最重，各段落又以名叫R.M.F.的男子命題及串連；例如首部分名叫「R.M.F.之死」，講述謝西派蒙斯飾演的Robert住豪宅開名車，甚至太太Sarah（周洪飾）由認識到結婚，均由富豪Raymond（威廉達福飾）所安排；當後者要求Robert開車撞斃名叫R.M.F.的男子時，Robert無法接受並反抗，結果Sarah得悉真相後離開，Raymond不願再相見；此時Robert又千方百計要重奪Raymond「歡心」。

第2部分「R.M.F.在飛」，謝西派蒙斯飾演警察Daniel，出海做海洋生態研究的太太Liz（愛瑪史東飾）失蹤，被名叫R.M.F.的直升機師救回來。當Liz回家後，Daniel卻從各種迹象認為她不是其妻，並變得愈來愈神經質，某次執勤開槍傷害市民（祖艾雲飾），遭解僱並要服用精神科藥物。窩在家中的Daniel開始絕食，並命Liz自殘，包括切除自己的手指混和食物給他享用，最後更要Liz切下肝臟。

第2段血腥第3段荒誕

第3部分名為「R.M.F.吃三文治」，講述邪教組織成員不能與教主夫婦以外的人發生性關係，教徒Emily（愛瑪史東飾）和Andrew（謝西派蒙斯飾）奉命找尋能讓死人復活的女子，其間Emily重遇已分開的丈夫Joseph，卻被對方下藥迷姦。返回組織後，她被指體液已沾污，遭逐出組織。此時Emily找到能讓死人復活的女子（瑪嘉烈戈利飾），帶來重返組織的希望。

全片艱澀但以第一個段落最直白，把操控與被操控的糾纏關係簡單交代，謝西派蒙斯的演出在這段發揮最多，他殺人後重返Raymond身邊，甘於被控制，跟第二段演繹操控者的角色截然不同，卻能輕易駕馭，在康城贏得影帝實至名歸。第二段也是全片最血腥，而且不知為何要加一幕牀上「多人運動」場面，是要闡明Daniel對Liz歷劫歸來卻換了人的懷疑合理嗎？另外，第3段劇情最荒誕，Emily離家出走多時，卻警告年幼女兒遠離父親，有不寒而慄之感，找到起死回生「神蹟」後的奇怪舞步，扮演Emily的愛瑪史東，可是重複《可憐的東西》角色的跳舞戲？

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