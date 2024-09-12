《逆嶺》Netflix英語電影榜登頂 妮歌潔曼新劇《模範愛侶》收視稱冠

Netflix公布9月2至8日的一周收視，妮歌潔曼主演的《模範愛侶》（The Perfect Couple）以2030萬觀看次數在英語節目榜收視稱冠。該劇由《蒙上你的眼》丹麥女導演蘇珊比爾（Susanne Bier）執導及監製，全劇6集，除了妮歌，還有《焦點追擊》利夫舒華伯（Liev Schreiber）、《愛的練習曲》 伊芙曉遜（Eve Hewson）、《變形金剛：殲滅世紀》積雷諾（Jack Reynor）及《窺探者》狄高達芬寧（Dakota Fanning）主演。講述伊芙飾演的Amelia即將嫁入豪門，到未婚夫Benji的海邊別墅，卻出現浮屍，警方介入調查，嚇人命案導致兩人的婚禮生變，還讓大家成了嫌犯。案情與Benji母親兼作家Greer的小說情節類近，這家人亦似乎隱藏了秘密。

紀錄片集《恐怖前度全記錄》和《侏羅紀公園》謝夫高拔林（Jeff Goldblum）主演的《神經神話神語言》在英語節目收視榜分佔亞季。《逆嶺》本月6日上架，3天累積3120萬觀看次數，不但在英語電影榜登頂，更是上周Netflix整體最好成績作品，《逆嶺》由《室心瘋》謝洛米索尼亞（Jeremy Saulnier）執導，講述小鎮執法機關，無故沒收前海軍陸戰隊員準備用來保釋表親的一袋現金，他決心對抗貪腐勢力。緊隨《逆嶺》之後的《驚魂救贖》亦不弱，上月30日在Netflix上架，以2180萬觀看次數佔亞軍，該片由《孽緣》格蘭高絲（Glenn Close）主演，故事講述一名女子帶家人搬到新家，渴望展開新生活，沒想到那裏早有邪惡力量盤踞。

《艾蜜莉在巴黎4》下半部羅馬首映

非英語電影方面，阿根廷片《轉運姊妹花》由之前的第3位攀升至冠軍；分佔亞季的馬來西亞《警長：捉內鬼》及西班牙與墨西哥合製的《Disco, Ibiza, Locomia》，暫未在港區Netflix上架。西班牙劇《杏林狂呼》由首周上架的季軍位置，躍升至上周非英語節目收視冠軍，墨西哥《事故故事》及韓劇《媽媽朋友的兒子》分佔亞季。另外兩齣韓劇《無聲蛙鳴》與《浪漫這一家》則佔第6和第8，日本動畫《未來戰士Zero》和日劇《高校禁愛令》位列第7與第9。

另一方面，《艾蜜莉在巴黎4》分上下兩部分推出，上半部依然佔英語節目收視榜第4位；下半部今日上架，莉莉哥連斯（Lily Collins）等主角前日在羅馬宣傳，加上數十輛帶有劇名標誌的快意古董車穿梭市中心，既有氣勢，也切合下半部「艾蜜莉在羅馬」的劇情。