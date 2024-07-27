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娛樂

【娛樂場】《煮題COOK 5》 名廚張錦祥余健志回廚房展身手

【明報專訊】名廚張錦祥（Ricky）與余健志（Jacky）2022年拍檔主持煮食節目《煮題COOK》首輯，二人的技術交流，表現輕鬆幽默深受觀眾歡迎，長做長有。今年先後推出三輯，最新一輯《煮題COOK 5》下周一於HOY TV首播。

Ricky與Jacky上兩輯「北上搵食」，旅程給他們靈感，透過與不同名廚及美食達人交流，吸收了各地美食秘技。今輯兩人重回廚房活學活用，蒐羅不同新食材及新產品，用既簡單又方便的煮法，還原不同美味菜式，又會運用不一樣煮食技能和新元素煮出新口味，與喜愛下廚及為食一族，一同展開一趟味蕾旅遊。

鬥廚藝 互笠高帽

參考上輯的順德釀菜特色，首集Jacky率先炮製「芋頭釀豆卜」，釀豆卜加入蝦米、臘腸、冬菇和菜甫等材料，配以特調酸辣醬汁，襯托芋頭和各種配料鮮明的味道。之後輪到Ricky大顯身手，煮出「韭菜墨膠釀無骨鱔」。Ricky教路切白鱔起骨秘訣，再以豬網油將釀鱔包起入爐蒸。Jacky大讚鱔件無骨「好正」，加上瑤柱醬汁帶出濃濃的咸鮮味，二人食得津津有味。

複製番禺私房菜

Ricky和Jacky北上食完「碌鵝」菜式後，從中偷師，為迎合香港家庭，Jacky轉而以雞入饌，配合自家製梅子做成的醬汁，製作出「梅子碌雞」。Ricky品嘗後稱雞件熟度剛剛好，肉質好嫩滑，加上酸酸甜甜的醬汁簡直「冇得頂」。Ricky續以「碌」的烹調手法，以西式擺盤加上中式調味，煮了「雙冬碌羊柳」。調味方面有羊腩煲影子，Jacky表示食到羊的鮮味和嫩度。

Ricky與Jacky在番禺品嘗過私房菜歡姐的家常菜式後念念不忘，於是以此做其中一個「煮題」。Jacky加入新材料複製「老廣東懷舊蒸藕粉」，Ricky讚菜式加了瑤柱、櫻花蝦、蝦子，味道層次更豐富，「呢個味道10個香港人，有9個都未食過！」他也受到歡姐的釀雞蛋菜式啟發，設計了「鹹牛肉流心蛋意式雲吞」。意式雲吞切開有流心蛋黃非常適合「打卡」，Jacky大讚是最好食的鹹牛肉版本。其他菜式還有「豆醬花蛤雞」、「冰火泰式海鮮沙律陳村粉」、「五杯浸鴨肝多士配焦糖蘋果」、「金不換蠔煮金蠔」與「重慶豌雜麵」等。

《煮題COOK 5》HOY TV 77台

9月16日起（逢周一至五）

晚上8時30分

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