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娛樂

朝比奈彩產後收身來港拍廣告 鍾培生稱私下冇聯絡袁嘉敏

【明報專訊】「富三代」鍾培生宣布與瑞士美容品牌合作，拓展日本市場，邀得Netflix日劇《今際之國的有栖》飾演「水雞光」爆紅的日本女星朝比奈彩任品牌日本代言人，她昨日來港到觀塘拍攝全新廣告。朝比奈彩今年3月剛為男團三代目J Soul Brothers成員老公山下健二郎誕下第一胎，產後未夠半年已極速收身工作，被讚身形弗，她開心笑說：「多謝大家！」

朝比奈彩盼平衡家庭事業

朝比奈彩透露去年曾訪港出席商演活動，相隔一年再來拍廣告，因角色『水雞光』帶來契機，覺得很開心，「廣告造型跟『水雞光』全冇關連，配合美容產品拍攝以紅、白、黑色為主題」。她稱來港逗留兩天就走，沒有時間觀光，希望下次安排私人行程來玩。

談到因工作與小孩分開，朝比奈彩說：「當然會掛念小孩，但我很熱愛工作，希望能做到平衡生活。」未來以家庭為先？她說：「因為小孩出世不久，未來如何變化，還是說不定，最理想是工作、家庭各分配一半時間。」她稱目前未有新劇拍，對拍動作戲感興趣，正積極操練等待機會，「每周做4日健身運動。（能來港拍戲嗎？）有機會都想，會積極參與，只是擔心語言問題，若角色沒有台詞，只拍動作就最好」。

鍾培生無懼假新聞影響形象

鍾培生表示很欣賞朝比奈彩在劇集的演出，決定找她代言，大讚對方真人優雅。問他是否以朝比奈彩為擇偶類型？他說：「她已婚有小孩，不想談這個話題，怕嚇親她。」提到他早前在網上論壇以真名與網友互動，有網民重提他與袁嘉敏的感情瓜葛，當時他回應「多得佢唔少」，被問到與袁嘉敏的關係，鍾培生說：「是假新聞，已經過了很耐，不想再討論不實的事。」他承認當時處理得不好，日後再有同類事情發生會採取法律行動，強調與袁嘉敏私下沒有聯絡，全部都是假新聞，相信不會影響他做生意的形象。鍾培生表示大家不用對網上論壇的帖文認真，更稱那個與網民互動的「鍾培生」不是他。被冒認會否採取法律行動？他笑言經常被冒認，很難告到所有人。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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