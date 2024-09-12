李麗珍否認曾與王晶交往 不清楚片場「掌摑」事件始末

記者：鍾一虹

李麗珍、李靖筠、陳湛文與導演羅耀輝出席新片《望月》首映禮，電影老闆楊受成伉儷率領一眾英皇旗下藝人捧場，包括衛詩雅、周家怡、許靖韻和楊天宇等。李麗珍、李靖筠與陳湛文一起受訪，3人齊聲對票房冇壓力，但期望心血取得好成績，會盡力配合宣傳和入場謝票。

李靖筠表示覺得電影最重要能回本，相信難度不大，「定個較低目標，等到票房大收，大家就會有驚喜」。若票房理想，會否向觀眾派「福利」？李麗珍笑言推陳湛文和李靖筠做代表，李靖筠承諾票房大賣會著短褲騷性感，李麗珍說：「她有本錢，將來拍戲劇情需要，都可以再性感一點。」李靖筠笑稱好像掘了陷阱給自己踩。

王晶早前在網上節目大爆當年拍亞視劇，因知道跟他「曾交往」的女星遇挫折，於是找她做主角之一，希望幫對方一把，卻被誤以為又想跟她「好」，釀成爭風吃醋場面，又稱這名女星覺得他當時偏愛另一女主角，於是在一次拍攝時掌摑該女主角。此事引網友熱議，有人推斷涉事女星是《美麗傳說》中的李麗珍和陳法蓉。

王跟好多女星關係好好

李麗珍被問及此事，她說：「咁多年咁多風雨，我都唔知咩事，若你哋知咩事嘅，話畀我聽吖！（有冇經歷王晶所講的場面？）其實我諗是當時宣傳效果，未必是真實故事，加上經過咗咁多年，真係唔知發生乜事。」王晶自稱劇中兩女星，其中一個曾與他交往，李麗珍說：「梗係唔係我啦，佢同好多女星關係好好，咁佢……唔亂講喇。如果我有同佢交往過，唔止同佢拍一兩套戲啦！」

陳法蓉稱被「某人」鬧黐脷筋

據資料2010年陳法蓉接受陳志雲主持的無綫節目《志雲飯局》訪問，她不開名承認「掌摑」事件，引起衝突原因跟王晶所說兩女爭風呷醋有很大出入。陳法蓉稱當日「某人」想在放飯前收工，當日拍攝程序好亂，又臨時飛紙仔，當時正拍攝她在屋企的戲，導演叫停放飯後再拍，「某人」突然衝到她面前要打人，只聽到對方鬧「咩黐脷筋」。陳法蓉說：「我助手好敏捷，擋在我前食了一巴掌，某人被幾個男人抬走時，還伸腳想踢我！」她當刻嚇壞了放聲哭，答應監製保持秘密，一直沒講。

周家怡任衛詩雅姊妹

準人妻衛詩雅表示下月結婚，邀得周家怡任姊妹團成員之一，「因為我想不到身邊哪位姊妹未結婚？」周家怡笑稱衛詩雅此言似「潤」她未嫁得出，衛詩雅急解釋：「我想夾定家怡企位，到時將花球拋給她，又叫未婚夫篩選兄弟團，介紹好男仔給她。」周家怡透露已幫朋友當過3次伴娘，有傳說女生當超過3次伴娘會嫁不出，所以朋友都提她不要超額，又自爆不恨嫁，「以前好抗拒講感情話題，覺得有就有、冇就冇，世界上冇包單一定好，現在想法改變，覺得可以嘗試找個伴侶，想找個好人、圈外人，若像衛詩雅識個醫生都不錯，可以教我其他範疇的事」。