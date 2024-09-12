明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李麗珍否認曾與王晶交往 不清楚片場「掌摑」事件始末

【明報專訊】導演王晶早前在YouTube頻道《王晶笑看江湖》爆料，提到有兩女星在他製作的電視劇中爭寵發生「掌摑」事件，他未明言哪部電視劇，只透露是亞視劇集，節目嘉賓關秀媚提到《美麗傳說》時，王晶說不要提，但詳述「掌摑」經過。連日來引起網民揣測，有提到《美麗傳說》女主角李麗珍與陳法蓉名字。李麗珍前晚出席電影《望月》首映，否認曾跟王晶交往，重提當年掌摑陳法蓉傳聞，她說：「咁多年咁多風雨，我都唔知咩事，若你哋知咩事嘅，話畀我聽呀！」

記者：鍾一虹

李麗珍、李靖筠、陳湛文與導演羅耀輝出席新片《望月》首映禮，電影老闆楊受成伉儷率領一眾英皇旗下藝人捧場，包括衛詩雅、周家怡、許靖韻和楊天宇等。李麗珍、李靖筠與陳湛文一起受訪，3人齊聲對票房冇壓力，但期望心血取得好成績，會盡力配合宣傳和入場謝票。

李靖筠表示覺得電影最重要能回本，相信難度不大，「定個較低目標，等到票房大收，大家就會有驚喜」。若票房理想，會否向觀眾派「福利」？李麗珍笑言推陳湛文和李靖筠做代表，李靖筠承諾票房大賣會著短褲騷性感，李麗珍說：「她有本錢，將來拍戲劇情需要，都可以再性感一點。」李靖筠笑稱好像掘了陷阱給自己踩。

王晶早前在網上節目大爆當年拍亞視劇，因知道跟他「曾交往」的女星遇挫折，於是找她做主角之一，希望幫對方一把，卻被誤以為又想跟她「好」，釀成爭風吃醋場面，又稱這名女星覺得他當時偏愛另一女主角，於是在一次拍攝時掌摑該女主角。此事引網友熱議，有人推斷涉事女星是《美麗傳說》中的李麗珍和陳法蓉。

王跟好多女星關係好好

李麗珍被問及此事，她說：「咁多年咁多風雨，我都唔知咩事，若你哋知咩事嘅，話畀我聽吖！（有冇經歷王晶所講的場面？）其實我諗是當時宣傳效果，未必是真實故事，加上經過咗咁多年，真係唔知發生乜事。」王晶自稱劇中兩女星，其中一個曾與他交往，李麗珍說：「梗係唔係我啦，佢同好多女星關係好好，咁佢……唔亂講喇。如果我有同佢交往過，唔止同佢拍一兩套戲啦！」

陳法蓉稱被「某人」鬧黐脷筋

據資料2010年陳法蓉接受陳志雲主持的無綫節目《志雲飯局》訪問，她不開名承認「掌摑」事件，引起衝突原因跟王晶所說兩女爭風呷醋有很大出入。陳法蓉稱當日「某人」想在放飯前收工，當日拍攝程序好亂，又臨時飛紙仔，當時正拍攝她在屋企的戲，導演叫停放飯後再拍，「某人」突然衝到她面前要打人，只聽到對方鬧「咩黐脷筋」。陳法蓉說：「我助手好敏捷，擋在我前食了一巴掌，某人被幾個男人抬走時，還伸腳想踢我！」她當刻嚇壞了放聲哭，答應監製保持秘密，一直沒講。

周家怡任衛詩雅姊妹

準人妻衛詩雅表示下月結婚，邀得周家怡任姊妹團成員之一，「因為我想不到身邊哪位姊妹未結婚？」周家怡笑稱衛詩雅此言似「潤」她未嫁得出，衛詩雅急解釋：「我想夾定家怡企位，到時將花球拋給她，又叫未婚夫篩選兄弟團，介紹好男仔給她。」周家怡透露已幫朋友當過3次伴娘，有傳說女生當超過3次伴娘會嫁不出，所以朋友都提她不要超額，又自爆不恨嫁，「以前好抗拒講感情話題，覺得有就有、冇就冇，世界上冇包單一定好，現在想法改變，覺得可以嘗試找個伴侶，想找個好人、圈外人，若像衛詩雅識個醫生都不錯，可以教我其他範疇的事」。

上 / 下一篇新聞