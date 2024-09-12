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娛樂

吳慷仁憑《有生之年》入圍金鐘視帝 林依晨許瑋甯爭迷你劇視后

【明報專訊】台灣第59屆戲劇及節目類金鐘獎昨日公布入圍名單，《八尺門的辯護人》獲16項提名成大熱，吳慷仁主演的《有生之年》和《此時此刻》分別有10項和9項提名，柯震東主演《愛愛內含光》入圍9項。

劉俊謙伙拍檔郭雪芙首度入圍

戲劇類男主角獎由吳慷仁《有生之年》、柯叔元《女兒大人家個賴》、傅孟柏《美食無間》、曾敬驊《不良執念清除師》與劉俊謙《此時此刻》之爭；《早點回家》方宥心、《此時此刻》郭雪芙、《有生之年》楊貴媚、《華麗計程車行》楊麗音、《此時此刻》賈靜雯角逐視后。迷你劇集方面同樣競爭激烈，拿過兩座金鐘視后的林依晨憑《不夠善良的我們》對戰同劇的許瑋甯，二人在戲內是情敵，戲外仍要「廝殺」，爭奪迷你劇視后。

過江龍劉俊謙鬥金鐘獎視帝吳慷仁，他說：「非常感謝金鐘獎評審們對我的肯定，第一次入圍男主角獎真的非常興奮，尤其是可以跟我的好伙伴郭雪芙一起入圍，更令我驚喜。謝謝《此時此刻》團隊，特別謝謝連奕琦導演，還有高炳權導演對我的信任。因為《此時此刻》讓我被很多觀眾認識，也聽到很多對『站一個晚上』這個單元的喜愛跟回饋，由衷感謝每一位觀眾。我們頒獎典禮見！」郭雪芙憑《此時此刻》首度入圍金鐘獎，她的經理人回應傳媒，透露郭雪芙知入圍時感不可思議，問經理人昨日是否愚人節？應該不是被整了吧？

此外，香港演員張啟樂到台灣發展4年，拍戲外亦主持電台節目，他入圍廣播金鐘獎，獲兩項提名，成為廣播金鐘獎第三名獲提名的香港人。他表示台灣電台節目要用全普通話或台語廣播，自己要用非廣東話去製作節目是個人大突破，入圍的對手全是台灣人，知道入圍時立刻喊了出來，因獲認同和接納。

娛樂組

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