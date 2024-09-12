被指戀馬清揚後首露面 林鈺洧認撐枱腳強調冇拍拖

從未訪馬清揚豪宅

心情不錯的林鈺洧受訪時表示一直沒有休息，忙為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》開工，「我不會『潛水』，亦冇拍拖，大家對我有太大誤會」。她否認經常駕車上山頂，亦沒去過馬清揚的豪宅，片段中是她北角屋企樓下，「我是當選後出席慈善活動認識馬生，之後只是普通朋友，我都會同好多朋友單獨食飯，記得張相好耐之前，我不覺他追求我」。

對於捲入馬清揚的離婚風波，林鈺洧稱交朋友不會起對方底，直到有關自己的新聞，才知道對方有那麼多故事，「不否認新聞一出有問過對方發生什麼事，不覺得好委屈，從不會介入別人的私事，都是努力工作，珍惜公司給我的機會」。

問是否怕被指發展「父女戀」影響事業才這麼撇脫？林鈺洧說：「我對任何人都可以好撇脫，總之不要威脅到我份工，會影響到情緒，𠵱家怕咗約朋友，因為啲異性朋友驚我黐埋去，話我同佢拍拖，𠵱家真係冇朋友喇！」可會接受年紀大的男士？林鈺洧面色一沉說：「冇諗過，只想做工作狂。」等到退休先拍拖？林鈺洧稱看到時有沒有人要，「拍拖影響到工作量，我好珍惜，不會分心」。

倪樂琳梁嘉莹獲師姐睇好

②倪樂琳、⑩吳芷靖和⑪梁嘉莹再次成為網上觀眾投票「我最喜愛佳麗」三甲，倪樂琳和梁嘉瑩被師姐黃嘉雯與郭珮文點名睇好，二人表示獲郭珮文點名特別開心，因十分喜歡對方，梁嘉莹說：「我還跟她的168減肥方法，非常有用。」

記者：林祖傑