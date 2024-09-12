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娛樂

難適應生活受關注 張家朗不知被指與女友同居報道

【明報專訊】香港「劍神」張家朗連奪兩屆奧運男子花劍個人賽金牌為港增光，賽後與法籍女劍手兼醫科生Solène Butruille戀情曝光，日前有網友「野生捕獲」兩人搭飛機從沖繩外遊回港，又有報道他與女友已展開同居生活，惹起全民熱話。張家朗昨日以品牌代言人身分公開亮相，亦是衛冕後首次出席商業活動。

事前聲明不答感情代言酬勞問題

張家朗身穿黑西裝出席淺水灣舉行的時尚品牌活動，吸引逾廿名傳媒到場採訪，大會採取「非常」做法，事前聲明張家朗不會回答有關感情、代言酬勞問題，傳媒不許自行發問，需預先提交問題，經大會公關篩選，再由公關代發問。張家朗席上表示奪得兩面奧運金牌，至今仍然很開心，得獎背後要感謝大眾支持，以及家人和教練幫助，尤其教練在他狀態不佳時不離不棄。至於下屆洛杉磯奧運會不會參加？他說：「仍有一段時間，要先觀察自己的積分和身體狀况兩三年。」

張家朗透露自從上屆奧運，很多市民開始關注劍擊與運動員，這種支持度對他來說是正面和開心的事，變成一股很大的動力，時至今日，其一舉一動都被關注，承認很不習慣，「我本身較內斂，而且比起其他人，我們的職責是運動員，面對很多事，可能處理得不太好，希望大家畀我們多些私人空間會更好。我不可說這些關注是壓力，明白香港市民替我們開心，見到我們都開心，在傾談時會感覺到大家的熱情，聽到大家捱夜支持睇我比賽，會好開心」。有雜誌報道他和女友的生活，記者追問他有否因此不開心？張家朗禮貌說：「我暫時未看到發生咩事。」

跟偶像周潤發合作獲益良多

被封「金家朗」的張家朗笑稱今年衛冕奪金後，再沒聽到別人這樣稱呼他，笑說：「其實都不習慣這個名，希望大家叫我全名，張家朗。」提到成名後，獲撮合跟偶像周潤發「發哥」合作，張家朗表示經歷很深刻，「我是發哥粉絲，看過不少他主演的電影，之前睇到市民大眾行山偶遇發哥，自己因為訓練及注重休息而沒有這些機會，所以很珍惜難得機會跟他合作，跟發哥傾談學到了很多東西」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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