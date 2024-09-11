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娛樂

【開箱】《彈珠人生2》 兩代韓國人 夾縫生活哀歌

【明報專訊】《藍海傳說》李敏鎬、《農情家園》尹汝貞、《檢法男女》金敏荷及《紐約愛情生活》美籍韓裔Jin Ha合演影視串流平台Apple TV+劇集《彈珠人生》（Pachinko），改編自美籍韓裔作家李珉貞的同名小說，透過韓裔女子順慈的視角，重現一個韓國家庭由1915至1989年間的悲歡離合。前年首播後大獲好評，獲頒第32屆葛咸電影獎最突破長劇獎，美國電影學會更選為年度十大電視節目。原班人馬演出第2季，上月23日首播。

續兩條時間線並行

《彈珠人生》是Apple TV+首部在韓國、日本及美國三地取景及3語演出的劇集，以日本殖民時期韓國女性順慈為主角，金敏荷和尹汝貞分別扮演她年輕及晚年時期，首季分兩條主線，分別是順慈由出生、長大，到遇上初戀情人高漢水（李敏鎬飾），懷孕後另嫁牧師白以撒（盧相賢飾），並遷居日本。另一條主線描寫1989年日本，定居日本多年的順慈人到黃昏，與兒子白摩西（中年．Soji Arai飾）經營彈珠店。在美國銀行工作的孫兒白所羅門（Jin Ha飾），為了促成地產生意返回日本。

共8集的第2季講述1945年日本二戰後期，販賣泡菜為生的順慈由於物資不足，無法購買醃製泡菜的材料，兒子白挪亞（金康勳飾）與白摩西（年幼．權恩聖飾）及大嫂景喜（鄭恩彩飾），捱餓度日；順慈鋌而走險，秘製米酒於黑巿放售，並因此被捕，卻重遇高漢水。後者為了兒子挪亞，一直派人監視順慈一家。白以撒病逝後，高漢水以美軍攻打日本為由，安排順慈一家到遍遠的農村生活。另一主線描述1989年經濟處於高峰的日本，白所羅門因土地交易失敗，被公司辭退，雖想東山再起，卻因前公司高層阻撓而碰壁，他無論如何都想找出生存方法。

第2季沿用首季敍事模式，每集均會往返順慈年輕與晚年，透過不斷轉換過去（1945年）及現代（1989年），展現兩代順慈的人生。與此同時兩個年代對比強烈，1945年日本處於戰敗前夕，1989年則是日本經濟最好的年代。劇中角色也存在差異，如首兩集講白以撒遭好友出賣，以反政府之罪名入獄，在獄中受盡折磨病逝，臨終前在兒子挪亞面前，原諒出賣他的好友，然而挪亞並不認同，此事更影響挪亞日後的想法及行動；另一方面，白所羅門對前公司懷恨在心，打算報仇；父子孫的看法與決定，形成鮮明對比。兩代也有不少共通點，殖民時代有戰爭、貧窮及歧視，1989年日本歧視依然存在，美日兩國亦在經濟上競爭，加強兩代的連繫。

金敏荷表現最突出

《彈珠人生》以二戰為背景，道出人活在這段歷史的故事，曾在那年代生活的觀衆自有共鳴。今季劇情大致跟足原著小說，但也加插新的小故事，如描述年輕的挪亞一直不知道生父是高漢水，順慈晚年則只有么子摩西在身邊，挪亞何時及如何得知身世，成為追看此劇的要點之一。

劇中以金敏荷表現最突出，丈夫入獄期間毫無怨言地肩負生計，第2集她陪伴臨終丈夫，屏住呼吸，忍着眼淚，向對方說最後的情話，場面感人。李敏鎬扮演與犯罪組織勾結的商人高漢水，衣著光鮮亮麗，角色亦正亦邪，也讓李敏鎬跳出過往在韓國愛情劇過於夢幻的角色設定。李敏鎬首次扮演父親，也是今季看點，期待看到他與兒子相認的一幕。

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