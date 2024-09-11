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娛樂

Travis Japan預告香港演唱會曬肌

【明報專訊】日本SMILE-UP.（前稱尊尼事務所）男團Travis Japan今日（11日）起一連兩晚假東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行《Travis Japan World Tour 2024 Road to A - live in Hong Kong》演唱會。7名成員吉澤閑也、松倉海斗、中村海人、宮近海斗、七五三掛龍也、松田元太及川島如惠留昨日接受本地傳媒訪問。

Travis Japan透露準備了專為香港粉絲而設的環節，預告會唱粉絲耳熟能詳的歌曲，宮近海斗大賣關子，稱「會有廣東話兼英語歌詞」。7子練好廣東話，屆時與粉絲互動，已學會「大聲啲」、「開唔開心呀」、「一齊影相呀」等；他們還請教傳媒即場學廣東話「好肚餓」，其中松田元太求教「便利店在哪兒」，稱想逛香港便利店，可惜訪港多次仍未有機會。Travis Japan去年來港曾表示想品嘗田雞飯及蛋撻，稱至今未吃過田雞飯，大讚後者「好好味」，川島如惠留還表示想到山頂，加上中秋節臨近，有興趣試玩燈籠及購買月餅做手信。松田元太稱之前在港買的茶包，幾乎每日也在家冲泡奶茶，故今次會再大量「補貨」。

Travis Japan早前在台灣演出時大曬腹肌，七五三掛龍也被隊友指台上台下皆愛騷肌，松倉海斗更模仿對方掀起上衣的動作，七五三掛龍也亦預告會露腹肌，透露平時有健身及節食，以保持腹肌最佳狀態。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

相關字詞﹕日本男團 Travis Japan

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