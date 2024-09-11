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娛樂

聲演「黑武士」 93歲占士艾爾鍾斯逝世

【明報專訊】在《星球大戰》系列為反派角色「黑武士」（Darth Vader）配音的占士艾爾鍾斯（James Earl Jones），其經理人巴利麥法遜（Barry McPherson）證實，長期患有糖尿病的占士，本月9日在紐約州住所辭世，享年93歲，當時家人陪伴在側，但沒有說明死因。

1931年生於密西西比州的占士艾爾鍾斯，自小由外祖父母撫養長大，其後遷往密歇根州居住，突然搬到陌生的地方，與別人的溝通能力驟降，變得口吃，直到高中時英文老師鼓勵他朗誦自己的詩，克服了問題，更在公開演講比賽得獎，又考獲全費獎學金入讀密歇根大學；起初打算讀醫的他，其後轉而主修戲劇。曾參與社區劇場演出的占士，韓戰後返回美國，到紐約碰運氣，慢慢從百老匯舞台走向電影大銀幕。

占士艾爾鍾斯1971年憑《拳王軼事》獲奧斯卡最佳男主角提名，繼薛尼波達（Sidney Poitier）後，成為第2名角逐金像影帝的非裔演員；他最家傳戶曉卻是低沉磁性的獨特嗓音，據悉佐治魯卡斯（George Luca）當年拍《星球大戰》，原屬意《大國民》導演兼演員奧遜威爾斯（Orson Welles）為「黑武士」獻聲，其後考慮到對方聲線觀衆太熟悉，所以致電占士的經理人，問他可願意接受這份工作。據報當時占士只收下7000美元（約5.46萬港元）酬勞，並且到系列的第3集才知道自己配音的角色是「黑武士」。另外，他為迪士尼動畫《獅子王》的領袖木法沙配音，也是另一經典；加上美國有線新聞網絡（CNN）招牌台詞「這裏是CNN」（This is CNN），占士可說是美國配音界的傳奇。

其實占士艾爾鍾斯不止躲在幕後獻聲，也有過很多令人印象深刻的幕前演出，包括《密碼一一四》、《美國之旅》、《追擊赤色十月》、《天網追擊》、《幻夢成真》、《哭泣的大地》等。其死訊傳出後，「天行者」馬克漢米爾（Mark Hamill）、奇雲高士拿（Kevin Costner）等紛紛留言悼念。

相關字詞﹕獅子王 星球大戰 黑武士 占士艾爾鍾斯

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