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娛樂

登10億美元富豪榜 患紅斑狼瘡躁鬱症曾換腎 莎蓮娜不能受孕感難過

【明報專訊】歌影視三棲女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）上周剛被彭博評估為最新登上10億美元富豪榜女星，前日又到多倫多影展宣傳今年在康城影展封后新片《Emilia Perez》，並登上最新一期《Vanity Fair》雜誌封面，首次披露自己因病要長期服藥，恐危害胎兒，所以不能受孕，「我為此感到難過」。

現年32歲的莎蓮娜高美斯迪士尼童星出身，縱橫歌影視圈多年，憑《流離者之歌》法國導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）自編自導的《Emilia Perez》，跟《銀河守護隊3》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）等片中拍檔，今年5月在康城影展瓜分影后殊榮。莎蓮娜主演劇集《破案三人行》第4季上月上架，據悉每季至少收入600萬美元。

另外，莎蓮娜高美斯社交平台Instagram追隨者人數達4.2億，冠絕演藝界，全球計亦僅次於葡萄牙和阿根廷兩大球星基斯坦奴朗拿度（C朗）及美斯，帶來酬勞可觀的廣告合約，代言Puma及Coach等品牌，據悉分別進帳3000萬美元及1000萬美元。彭博報道指莎蓮娜跟樂壇天后Rihanna及真人騷卡戴珊（Kardashians）家族看齊，發展美妝生意，5年前成立的Rare Beauty受網紅及少女追捧，並吸引投資者，估值這盤生意達20億美元，因而估計她身家高達13億美元（約101億港元），首次躋身10億美元富豪榜。

莎蓮娜高美斯在Apple TV+紀錄片《聽聽，最真的我》（Selena Gomez: My Mind and Me）披露自己患有躁鬱症，因此十分關注精神健康，成立美妝品牌之餘，創辦基金籌款，向患者提供相關服務；莎蓮娜除患有躁鬱症，11年前確診紅斑狼瘡，之後更接受換腎手術。莎蓮娜登上最新一期《Vanity Fair》雜誌封面，稱因身體問題需長期服藥，「從來沒跟誰說過，但不幸地我難以受孕，因為所服用藥物的後遺症，會讓BB或我的性命陷於危險」。

莎蓮娜高美斯2022年接受《滾石》雜誌訪問時提及渴望成為媽媽，探訪一名努力成孕的朋友後，忍不住坐在車上哭起來，畢竟服用藥物讓她無法冒風險懷孕。目前她會考慮找代母及領養等方法，「真的很感謝那些可以讓我成為母親的其他選擇」。莎蓮娜過去曾計劃領養，稱若到35歲還沒有對象便會實行；去年底她再度拍拖，公開與唱片監製Benny Blanco的戀情，並指對方會是個好爸爸。

被指受Bieber當爸事件影響

另一方面，與莎蓮娜高美斯離離合合多年的舊愛兼加拿大樂壇天王Justin Bieber，上月榮升父親，跟名模太太Hailey迎來男嬰Jack，有美媒指莎蓮娜忽然公開自己不能受孕，似是受Bieber當爸事件影響，稱莎蓮娜已厭倦比較及被指對舊愛結婚生仔感到不快。

相關字詞﹕莎蓮娜高美斯

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