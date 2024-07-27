【娛樂場】Nowhere Boys扮鬧交拍新歌MV爆笑料 主音Van為演唱會甩30磅

Nowhere Boys拍攝前認真討論鬧交對白及情節，最終決定上演爭論歌曲音調的罵戰。導演要求鼓手Nate掟鼓棍後憤然離開，正當Nate踏出band房門口之際，結他手Ken突然加插對白說：「記得閂門，唔好嘥晒啲冷氣」、「買咖啡返嚟飲」，一cut機，全場爆笑。主音Van說：「呢幕講大家夾band夾到躁底，然後不和話『唔夾啦！』，喺我哋身上從未出現過，今次係有演戲嘅成分。」

成員各有「放飛自我」方法

MV拍下Nowhere Boys成員的「放飛自我」時刻，Van趁機紋身，首次紋身的他說：「諗咗好耐，之前未有勇氣踏出呢步，紋身嘅時候放飛咗自己思想」。Nate稱打拳時最放飛，MV中他要被對手打到瞓低，對方是擁有金腰帶的教練。拍攝期間，教練沒有留力，Nate一度扮求救高呼：「你放過我啦，唔係會拍唔到落去。」拍完後他到泰國繼續訓練，準備公開比賽。

鍵琴手漁佬放飛自我方法是扒龍舟，「一星期扒兩次，好放飛自己同舒適嘅運動，確保到你出盡每一分力」。他表示去年受朋友邀請首次扒龍舟，結果一試愛上，笑言最大得着減走肚腩，漁佬還邀請了龍舟隊友參演MV。Ken放飛自我的活動是在環境清幽的房間飲茶和聽黑膠碟；廿四孝爸爸低音結他手Hansun說：「夾band前後只做一件事，就係陪伴囡囡。」

歡迎觀眾席地而坐

Van為演唱會努力訓練體能，花了一個月時間減肥甩了30磅，笑說：「瘦削啲唔會阻到咁多畫面，我驚成個身擋到Nate套鼓。」漁佬說：「重點唔係減肥，係訓練心肺功能，喺台上跑嚟跑去，如果跑一轉就冇力，唱落去會好尷尬。」

主題曲《放飛之旅》與演唱會主題《US》環環相扣，Van說：「希望畀到入場觀眾一個放飛自我嘅喘息空間，平時生活可能好大壓力，好多嘢需要發泄，嚟到我哋嘅演唱會，就好似去咗另一個世界，享受一個好自由嘅空間。」演唱會設企位與有限的座位區，歡迎觀眾帶小型摺櫈、咕𠱸或坐墊圍住中央舞台自由活動或就座。