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娛樂

亡母啟發創作靈感 彭秀慧自資7位數獨腳戲談失憶

【明報專訊】彭秀慧2005年製作首個自編自導自演自資獨腳戲，19年後迎來第5個全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》。兩年前患腦退化的母親離世，她認為親人離世未必是慘痛，反而某一種的溝通斷絕感覺很殘忍，今次將這份思念及經歷融入劇本，講述從主角與母親未解的結，到藉着記憶對母親的諒解。

曾積極激活患腦退化母思維

彭秀慧解釋戲名由來，透露今次主要講失憶，對象來自母親，「媽媽走之前幾年經歷記憶慢慢流走的狀態，有些人會問究竟那些記憶去了哪裏？我有個好得意的幻想，就是原來記憶就在腦內，可能慢慢離開了腦袋，蛻變成頭上一隻角，用了鹿字就是這意思」。

彭秀慧稱患腦退化的媽媽不是一下子全部記憶失去，開始時有思想紊亂，慢慢在邏輯及性格上突變，「雖然這個不是戲中要探討的事情，但相信任何人都未必容易消化到這件事，剛開始時我會用比較積極的態度去面對，因為自己是戲劇出身，會用好多方法去激活母親的想法，如知道媽媽好鍾意以前某一些事情、明星或電影，我會播給她看，母親可能會笑或者有反應，我覺得失憶未必是慘痛，但某一種的溝通斷絕了，覺得比較殘忍。」

獨腳戲如人生備忘錄

彭秀慧自資7位數字製作費，認為獨腳戲是她人生的備忘錄，「第一個戲《29+1》，當時我30歲，雖然戲裏的故事未必全部都是真，但我肯定當時有機會面對迷惘的狀態是一個紀錄。亦有另一個戲講追夢的過程，其實會畀人笑，因為有好多挫敗不知怎樣講，也是我曾經一個階段的心態。去到這個階段，就是我早兩年人生發生很多事，好多事情要處理，這些事情經過沉澱和累積，必然成為我人生的養分，想到不如在這個階段，做齣獨腳戲」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕失憶【諒解】備忘鹿 彭秀慧

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