音樂劇尾場high爆安歌 葛民輝打側手翻答謝觀眾

「臉盲」阿葛唔認得拍檔邵美君

阿葛表示第二次做舞台劇，因導演、監製及演員比他更喪，比上次和林海峰做開心很多，若再有如風車草般愛惜他的劇團邀請，他有興趣再演舞台劇。對於跳唱還多過「軟硬」開騷，他笑言：「側手翻有練過，因為中間唞得多，不過呢度都對我好好，知道我疊住做『拉闊』，安排我做校長，好似半司儀咁唔使咁大壓力。」

阿葛表示和邵美君合作十分好玩，「因我有臉盲，日日都當她新面孔，上次合作《填詞L》做我太太，還以為這個阿嬸是茶水，今次梗係得啦！看我在校長室幾狂野就知」。他表示與邵美君合作很放心，如有保母及媽媽帶住，對方又似導盲犬般在漆黑的舞台拖着他走。邵美君強調在校長室坐阿葛大髀一幕有紮馬，她說：「唔係堅坐，我驚坐斷咗，佢只做到一場。」

Sica早知母親20強不入

Sica頭場及尾場都忍不住爆喊，透露因忙於演出，沒有看媽媽洪淑燕參加ViuTV真人騷《美麗40路》，「不過我有睇精華，佢同喺屋企一樣冇分別，響屋企睇live做咩要隔住個mon睇？」她表示早知母親20強不入，只是一直扮不知，「其實媽媽好好，話想了解我工作才參加，被淘汰後回家第一句說：『以為做明星好開心，原來咁辛苦，啲飯好難食。』可能經歷完做幕前不簡單，所以特別憐憫我，經常煲湯畀我飲」。

Sica強調沒有家庭破裂，問到母親可會入行？Sica說：「佢話唔做呢行，返嚟做番正職算，但睇定啲，我和媽媽一樣比較跳脫，都是今天的我打倒昨天的我嗰類人。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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