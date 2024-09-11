明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

音樂劇尾場high爆安歌 葛民輝打側手翻答謝觀眾

《Di-Dar》尾場 葛民輝自認面盲 Sica早知阿媽唔入20強

【明報專訊】葛民輝（阿葛）、梁祖堯、邵美君和何洛瑤（Sica）等前晚於演藝學院演出《Di-Dar音樂劇場》尾場，特地安排encore環節跳唱《死氣洋洋》及《火熱動感LaLaLa》答謝觀眾，演校長的阿葛情緒高漲，於台上打側手翻，影大合照時跳落台和觀眾近距離接觸。

「臉盲」阿葛唔認得拍檔邵美君

阿葛表示第二次做舞台劇，因導演、監製及演員比他更喪，比上次和林海峰做開心很多，若再有如風車草般愛惜他的劇團邀請，他有興趣再演舞台劇。對於跳唱還多過「軟硬」開騷，他笑言：「側手翻有練過，因為中間唞得多，不過呢度都對我好好，知道我疊住做『拉闊』，安排我做校長，好似半司儀咁唔使咁大壓力。」

阿葛表示和邵美君合作十分好玩，「因我有臉盲，日日都當她新面孔，上次合作《填詞L》做我太太，還以為這個阿嬸是茶水，今次梗係得啦！看我在校長室幾狂野就知」。他表示與邵美君合作很放心，如有保母及媽媽帶住，對方又似導盲犬般在漆黑的舞台拖着他走。邵美君強調在校長室坐阿葛大髀一幕有紮馬，她說：「唔係堅坐，我驚坐斷咗，佢只做到一場。」

Sica早知母親20強不入

Sica頭場及尾場都忍不住爆喊，透露因忙於演出，沒有看媽媽洪淑燕參加ViuTV真人騷《美麗40路》，「不過我有睇精華，佢同喺屋企一樣冇分別，響屋企睇live做咩要隔住個mon睇？」她表示早知母親20強不入，只是一直扮不知，「其實媽媽好好，話想了解我工作才參加，被淘汰後回家第一句說：『以為做明星好開心，原來咁辛苦，啲飯好難食。』可能經歷完做幕前不簡單，所以特別憐憫我，經常煲湯畀我飲」。

Sica強調沒有家庭破裂，問到母親可會入行？Sica說：「佢話唔做呢行，返嚟做番正職算，但睇定啲，我和媽媽一樣比較跳脫，都是今天的我打倒昨天的我嗰類人。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕何洛瑤（Sica） 葛民輝（阿葛） Di-Dar音樂劇場

上 / 下一篇新聞