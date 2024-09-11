內地巡唱最後一站 失足險墮台 劉德華手指受傷 抱歉嚇親歌迷

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劉德華（華仔）在內地舉行36場巡迴演唱會，前晚（9日）到深圳演出最後一場，獻唱《男人哭吧不是罪》時，舞台地面機關突然打開，他沒察覺舞台有異狀，一隻腳踩空摔倒趴在台上，幸好沒有跌落窿。華仔處變不驚，幾秒後緩緩站起來，笑着大聲對歌迷說：「沒事！」然後繼續演出。

受「魔羯」影響 歌迷長途跋涉

事後華仔報平安，叫大家放心，平息歌迷憂慮，抱歉說：「我答應大家安安全全、健健康康，現在我手指受傷了，不好意思，我答應大家以後不會。」完成36場演唱會，華仔承認未夠喉，「沒想過這麼快，感覺才剛剛開始，好像還未唱完，有點依依不捨，完成第一階段的演出，希望是個好開始」。

提到深圳開騷前一天，遇上超強颱風「魔羯」來襲，無損觀眾睇騷心情，現場氣氛比颱風風力更澎湃。華仔關注到不少粉絲因颱風關係，交通受到影響，替他們擔心，知歌迷仍長途跋涉找方法到場館看他演出，甚至有粉絲接近演唱會尾聲才入場。華仔深表感謝，「每天接受這麼多愛，我也不知怎麼還」。

承諾繼續開騷 唱到100歲

華仔透露是次內地巡唱發現不少男粉絲向他示愛，「女粉絲我不驚訝，竟然有那麼多男粉絲喜歡我，說『劉德華，我愛你 』，還好，我一樣喜歡。不管怎樣，這次演唱會由第一場到現在最後一場，我聽得最多的就是『愛』字，真的謝謝，當每個人說我愛你時 ，我都會放在心裏」。

華仔9月生日，巡唱期間，不少粉絲提早跟偶像講生日快樂。華仔承諾只要歌迷願意，會繼續開騷，「我100歲還要跟你們一起過生日。我會健健康康看着你們變老。謝謝你們的青春，我在你們面前，找回我的青春，從第一秒鐘到現在，聽到掌聲就是我最好的禮物」。

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