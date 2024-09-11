韓星金惠允首襲港 期待歎美食 靚媽余香凝倪晨曦低胸鬥性感

泰星Bible愛吃麻婆豆腐

憑泰劇《黑幫少爺愛上我》為人認識的Bible以廣東話冧粉絲：「大家好，我是Bible，大家食飯未？」他稱上次來港吃過麻婆豆腐好美味，希望此行再品嘗這道菜，又問大家可有美食推薦，「已很久沒來香港，但每次來到，大家都很熱烈歡迎我，非常多謝香港粉絲」。他最近推出新劇《4 Minutes》，表示拍攝時學了很多東西，最近又為10月舉行的粉絲聚會努力練歌和跳舞，又提到平時打扮喜歡戴首飾，「戴首飾會令我想起早前離世的公公，因公公曾說過戴首飾可以幫人增加自信，尤其金色可帶來福氣和幸運」。

余香凝想入校園分享經歷

余香凝產後一年，磅數回落至118磅，比婚前更加瘦，最高峰達138磅，她說：「發現自己體質改變了，以前很易肥，現在多吃飯也沒問題，可能體力消耗大，平時兼顧幕前工作和照顧家庭，不過同事都讚我背肌線條靚。」她自爆被朋友取笑偏心大女，昨日到珠寶店，第一時間想到買首飾給大女做嫁妝。她透露11月再跟《骨妹》導演徐欣羨合作新戲，「會出埠一個多月，是跟子女分開最長時間一次，可能會安排老公假日帶女兒來見我」。提到老闆古天樂辦校園探訪活動關注學生情緒，余香凝身為家長也想參與，「呢行有些演員讀書未必好叻，都搵到自己的夢想，我想分享自己的經歷」。她又稱不是虎媽，不會勉強子女過分追求成績，認為小孩學習最重要開心。

倪晨曦忙照顧三子感疲累

倪晨曦形容一身打扮為臨時性感，因活動前知道跟朋友撞衫，故重新揀衫，但自覺產後未回復最佳身形，只靠化妝和服飾變得精神一點，「我內心很疲累，平時在家很忙，細仔兩個多月大，晚上要餵夜奶，加上4歲大仔及兩歲二仔剛返學，接完放學又要陪他們玩，他們間中爭玩具，我又要幫手調停」。她透露周日到歐洲參與時裝周工作，首次跟3個仔分開這麽久，多得老公支持，「老公肩負湊仔重任，今次我出外工作就當充電」。

樂基兒稱4歲兒子喜歡上學

樂基兒月底伙拍Rosemary在峇里開瑜伽靜修班，是她們首次合作開班，視乎反應再決定往後發展。她稱4歲兒子Hunter已入讀幼稚園，「他很喜歡上學，學校安排很多運動給他。平時我做瑜伽，他都會在旁跟住做，也會一起下廚、打掃」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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